PLENKOVIĆ NAŠAO ‘KRIVCA’ U SLUČAJU ‘POKVARENIH JAJA’ I ‘PAVIJANA’! ‘Sve se svodi na suradnju s Pupovcem, to je bit’

Autor: Dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković se na današnjoj sjednici Vlade osvrnuo na slučajeve privođenja u Zadru, gdje je policija na obavijesni razgovor privela dva muškarca koji su na društvenim mrežama pisali poruke uvredljivog sadržaja premijeru povodom posjeta Maslenici.

“O situaciji u Zadru gdje je policija na obavijesni razgovor pozvala ljude koji su izražavali stavove prilikom mog boravka. Postupanje policije nema veze s nalogom s političke razine, no jasno je, nakon kulturnog poziva na kavu, iz njihovih izjava u medijima, sve se na kraju svodi na suradnju između HDZ-a i SDSS-a. Većina internetskog govora mržnje nije spontano, simpatično izražavanje mišljenja već je sve temeljeno kontinuiranom mržnjom koja se bazira na floskulama o hrvatsko-srpskog koaliciji i suradnji Plenković-Pupovac. To je bit te rasprave. Meni je to dobro poznato, važno je da oni koji to ocjenjuju uđu u srž”, rekao je.

Podsjetimo, službenici Policijske uprave zadarske proveli su u petak, 21. siječnja, kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 71 i 49 godina zbog članka 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, izvijestila je u ponedjeljak PU zadarska.

Jedan je priveden jer je napisao da bi premijera trebalo dočekati pokvarenim jajima, a drugi ga je nazvao pavijanom.

Plenković ih je pozvao na kavu, da sjednu i popričaju, no oni se na poziv nisu odazvali.