PLENKOVIĆ NALOŽIO! HDZ-ovci KREĆU U NAPAD NA BENČIĆ: Premijer u strahu od buduće premijerke?

Autor: Iva Međugorac

Malo je vjerojatno da će se ekipa iz političke platforme Možemo! nakon uspjeha kojega je Tomislav Tomašević postigao u Zagrebu zadržati na lokalnoj političkoj sceni. Jasno je da su njihovi politički apetiti daleko veći.

Već su sada postali noćna mora zbunjenih SDP-ovaca koji ne uspjevaju iznijedriti riješenje za mlade konkurente koji su izdominirali na lijevoj fronti otimajući time dio njihova biračkog tijela, a u doglednoj mogućnosti moguće i članstva. Baš kao što su Tomašević i njegova klika iznenadili SDP, tako su bez teksta ostavili i vladajuću stranku predvođenu premijerom Andrejom Plenkovićem.

Naime, prema HDZ-ovim kalkulacijama rađenima par dana prije lokalnih izbora njihova najkritičnija točka trebala je biti vukovarsko-srijemska županija, a što se pak tiče Tomaševića predvidjeli su da ulazi u drugi krug, no njihove projekcije davale su mu prednost od maksimalno 30 posto, dok su prema HDZ-ovoj računici članovi skupine Možemo! trebali skupiti maksimalno 25 posto glasova za Skupštinu. Dogodio se međutim posve suprotan scenarij pa i HDZ-ovci priznaju kako imaju posla s nepoznatim neprijateljem kojem neće biti dovoljn baciti ideološku kost kao što su to nekoć činili sa SDP-om.

Do parlamentarnih izbora dijeli nas još podosta vremena, ali izgleda da Možemo! to vrijeme ne misli protratiti pa su odmah u prvom krugu još u izbornoj noći predstavili svoju buduću kandidatkinju za premijerku, riječ je o saborskoj zastupnici Sandri Benčić koja za sada te prijedloge odbacuje, ali već i na sami spomen te incijative premijera Plenkovića navodno je oblio hladan znoj. Da ga je i samo spominjanje buduće premijerke izbacilo iz takta, potvrđuju nam HDZ-ovci koji su već počeli analizirati njenu biografiju tražeći zastupnici Benčić slabe točke.

Dok HDZ-ovci tragaju Domovinski pokret već je istražio pa tako njihov Stjepo Bartulica napominje kako Benčić nije u stanju voditi ni jedan mali obrt, a vodila bi Zagreb. ”Obrt koji je vodila Sandra Benčić, jedna od vodećih ljudi platforme Možemo! je kroz zadnjih godinu dana ili više bio pod blokadom. Taj obrt bez ijednog zaposlenika za navodno EU savjetovanje nije uspio nominalno poslovati”, kaže Bartulica te se pita kako onda Benčić misli upravljati cijelim gradom s milijardama u proračunu, ako nije uspjela voditi ni obrt bez zaposlenika. “Dakle tko ima kompetencije, znanje, vještine da vodi ovakav grad. Složeni sustav s velikim brojem zaposlenika, a nisu u stanju vlastiti mali obrt voditi. Prema tome to je legitimno pitanje, u svakoj zemlji bi to bilo legitimno pitanje. Samo se izgleda pripadnike Možemo! to ne pita”, naglašava Bartulica.

Benčić je inače diplomirana pravnica, a kao zastupnica u Saboru zarađuje 16456,24 kuna, a obrt kojega Bartulica spominje naveden je u njenoj imovinskoj kartici te posluje pod nazivom EU savjetovanje, s tim da je sukladno zakonskim obvezama prenesen na fizičku osobu. Nedavno je pak HEP Toplinarstvo zastupano po odvjetničkom uredu Mladena Gragičevića preko javnog bilježnika na zagrebački Općinski sud poslalo prijedlog ovrhe nad Benčić i to zbog dugovanja od 559,33 kune pošto je dugovala za četiri računa za struju.

Uz ime zastupnice Benčić upisana je i njena adresa u Vukovarskoj ulici na kojoj je kao samozaposlena registrirala i svoj obrt Pored ovih ne odveć uspješnih poduzetničkih pothvata Benčić je poznata kao suradnica i predavačica Vijeća Europe na provedbi edukacija za suce i državne odvjetnike u regiji i na području Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava. Članica je hrvatske radne skupine Obzor 2020 s fokusom na društvena i humanistička prava, a do 2010.godine radila je u tvrtci Razbor čija je suosnivačica, kao suosnivačica se Benčić spominje i u tvrtci Publiconn koji je prezentiran kao svojevrsni ‘facebook za fundiranje’. Tvrtka je to koja je trebala omogućiti lakše povezivanje postojećih partnera u pronalasku sredstava iz javnih fondova, a namjera je ujedno bila demokratizirati i pojednostavntii cijeli taj proces.

No, daleko više od angažmana u poduzetništvu poznati su njeni angažmani u nevladinim organizacijama od Centra za mirovne studije pa sve do Kuće za ljudska prava. Hrvatskoj je javnosti Centar za mirovine studije poznat ponajviše po izvješćima o migranstkoj krizi i optužbama na račun hrvatske policije za nasilje nam migrantima, a ovoj nevladinoj organizaciji upravo je MUP omogućio ulazak u prihvatilišta za tražitelje azola u Zagrebu i Kutini.









Zanimljivo je napomenuti kako je Benčić svojedobno bila sudionica tribine ‘Europa i migracije: gdje povlačimo granicu’ o kojoj je izvještava amerićčki medij Breitbart naglasivši da međunarodni stručnjaci koje finabnciraju porezni obveznici EU i globalni milijarder George Soroš kažu da je Bruxellesu nužna hrabra migracijska politika koja podrazumijeva otvaranje europskih granica svima koji bježe od ratova, klimatskih promjena i siromaštva.

U vrijeme Vlade bivšeg premijera, aktualnog predsjednika Benčić je imenovana u Povjerenstvo za nadzor policije, a CMS u kojem je bio i poznati LGBT aktivist Gordan Bosanac koji je također danas član platforme Možemo! godišnje iz proračuna dobiva oko četiri milijuna kuna, dok se kao njihov partner navodi Srpsko narodno vijeće koje se najznačajnijim dijelom financira baš iz proračuna. CMS uz Europsku uniju i Vladu RH financiraju i Ured za udruge, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Sorosev Open Society DOndations, ali i Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveška pa u konačnici i Grad Zagreb, međutim indikativno je to što gotovo 70 posto sredstava dobivaju iz inozemstva. Kao partneri Centra za mirovne studije naznačen je pored ostalog Beogradski centar za bezbednosnu politiku.

Benčić je pored CMS-a i kuće za ljudska prava navedena i kao jedna od osnivačica Zaklade Solidarna na čije je prikupljanhje donacija u sklopu fonda Spasime svojedobno stigao i sami premijer Plenković podržavši time inicijativu za koju se javno ponajviše zalagala poznata glumica Jelena Veljača. Malo je poznato da je i suprug Sandre Benčić politički aktivan, Miroslav Petrović na parlamentarnim izborima bio je peti na listi za dijasporu u 11.izbornoj jedinici gdje je također branio boje platforme Možemo!. Gospodin Petrović ujedno je zaposlenik Fakulteta političkih znanosti te je Voditelj Ureda za istraživanje i međunarodne projekte.

Bilo kako bilo, Benčić je očito uznemirila duhove na domaćoj političkoj sceni, a kada doista poželi postati premijerkom u tome će nedvojbeno imati potporu svojih kolega iz Možemo! koji je opisuju kao borbenu, ambicioznu i ratobornu ženu bez dlake na jeziku koja se zna argumentirano raspravljati pa joj slijedom toga problem ne bi trebala predstavljati čak ni sučeljavanja s premijerom Plenkovićem kojeg bespoštedno napada u saborskim klupama. Politički trendovi se mijenjaju, a kako za sada stvari stoje ovi novi vjetrovi koji stižu ne idu u prilog ni jednoj od dviju velikih stranaka jer ako je suditi po lokalnim izborima baze su im već poljuljane, što će biti do parlamentarnih izbora ostaje za vidjeti, no Rada Borić jasno je rekla kako HDZ uskoro postaje regionalna stranka.









Na koji će način to Plenković stopirati još je jedna u nizu nepoznanica, međutim u vladajućoj stranci već sada poručuju kako ulaze u ozbiljan rat s ekipom koja ih nastoji destabilizirati.