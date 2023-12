Plenković na FIlipoviću neće stati? HDZ-ovci u panici, uoči izbora kreće velika čistka

Autor: Iva Međugorac

Afera Mreža ozbiljno je zatresla Vladu premijera Andreja Plenkovića iz koje je ovih dana promptno maknut ministar gospodarstva Davor Filipović, a skupa s njime iz ovog resora ispraćen je i specijalni savjetnik Jurica Lovrinčević. Razumljivo je nakon transkripata koji su preplavili medijski prostor da se Plenković razočarao u Filipovića, no čini se kako je ova afera otvorila daleko širu problematiku pošto se u transkriptima uz ostalo spominje i državna tvrtka Janaf, kao i Fond za nuklearnu energiju te Fond za zaštitu okoliša i Hrvatsko vode, za koje Lovrinčević tvrdi da su pod njegovom kontrolom.

Moguće su nove čistke

Ne treba u kontekstu Plenkovićevih problema zaboraviti ni na to da je do ove afere dovela prethodna afera Plin za cent u HEP-u, a nešto prije toga javnost je svjedočila pomalo zaboravljenoj aferi Ina u kojoj Plenković još uvijek nije do kraja proveo najavljivane rezove. Znajući za sve te afere koje su Plenkovića pogodile u svega nekoliko mjeseci kroz posljednju godinu mandata i sam premijer razmišlja kako s takvim utegom krenuti u ozbiljniju kampanju za parlamentarne izbore pa nije ni čudo da u HDZ-u zadnjih dana govore o tome kako sa odlaskom Filipovića nisu završile čistke u Plenkovićevim redovima.

”Lako je moguće da ide još čišćenja i da Plenković na ovome neće stati, tu će narodski rečeno vjerojatno biti još nereda. Samo se tako Plenković može sigurno pripremati za izbore, a za očekivati je da će mu u tom pročišćavanju važan saveznik biti ministar Božinović”, kaže naš sugovornik blizak premijeru te dodaje da su od izbijanja afere s Filipovićem svi u stranci uznemireni iako premijer nastoji ostaviti dojam da je situacija pod kontrolom.

”U HDZ-u je kaos već dugo, a ova posljednja događanja dodatno su utjecala na atmosferu unutar stranke, tu više nitko nikome ne vjeruje, a mnogi se sada pitaju tko je sljedeći, jer je i Plenković ovim potezom s FIlipovićem dao do znanja da izdaju, rad iza leđa i podmetanja neće tolerirati, a ako želi dugoročno opstati on će se morati uhvatiti u koštac s korupcijom i svim ostalim aferama koje već dugo potresaju i stranku i Vladu”, navodi naš sugovornik nadalje te kaže da je Plenkoviću svakako u interesu da prije službenog početka kampanje za treći mandat riješi sve ono što bi ga u tome planu moglo spriječiti.









Plenković mora biti oprezan

”Sve ankete ukazuju na to da Plenkovića trenutno ne može ugroziti nitko iz oporbe, ali je i ova afera otkrila na koji način funkcioniraju unutarnje stranačke i Vladine strukture, zato Plenković mora biti oprezan. Njega mogu ugroziti frakcije unutar HDZ-a i eventualne nove afere, no on je djelomice za to i sam odgovoran jer se nije na vrijeme pozabavio čistkom od kriminala i korupcije u našim redovima mada je na tome inzistirala i Europska komisija, ali i Sjedinjene Države koje su u Zagreb instalirali svojeg pravnog savjetnika”, nabraja naš sugovornik. Zbog situacije u kojoj se nalazi nakon Filipovićeve afere, ali i radi toga što ga očekuju izbori Plenković će kako razmatra naš sugovornik možda morati povući radikalne rezove ne bi li dodatno osnažio svoju poziciju unutar HDZ-a.

”Plenković uz ostalo mora osnažiti svoju poziciju na terenu, u lokalnim organizacijama, ali on ne smije zanemariti ni državne tvrtke kao što je to do sada činjeno”, smatra naš sugovornik koji ujedno drži da Plenkovića ni jedna afera u njegova dva mandata nije potresala kao ova s Filipovićem. U nešto manje od osam godina njegova mandata brojni su ministri i članovi HDZ-a povezivani s raznim aferama, no Plenković nikada ovako promptno nikoga nije smijenio kao što je to učinio sa Filipovićem i njegovim savjetnikom Lovrinčevićem.









Njega je afera, kaže naš sugovornik pogodila i na osobnoj razini, jer ne treba zaboraviti da je premijer satima oklijevao i po pitanju smjene bivšeg ministra graditeljstva Darka Horvata čak i nakon što je on uhićen. Sada kada Filipović odlazi zbog izgubljenog povjerenje, Plenković će vrlo vjerojatno među ostalim morati provesti analizu i svih onih koji su pod FIlipovićevom palicom stigli u Ministarstvo gospodarstva. U svemu tome ne treba zaboraviti da se bliže izbori što će svakako utjecati na premijera Plenkovića i njegove daljnje odluke o smjenama ministara i suradnika opterećenih aferama što se potvrdilo i na slučaju smjene Marija Banožića nakon prometne nesreće sa smrtnim epilogom koju je ovaj izazvao.