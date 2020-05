PLENKOVIĆ MU U ČETIRI OKA REKAO DA RAČUNA NA NJEGA! HDZ u panici: Odlučujuća jedinica kadrovski devastirana

Imena su pristigla, naime, sve stranačke organizacije HDZ-a poslale su prijedloge svojih kandidata za liste koje se u stranci kreiraju za nadolazeće parlamentarne izbore.

Premda su imena nositelja listi uglavnom definirana, dilemu izazivaju nositelji listi za dijasporu, ali i dalmatinske izborne jedinice.

”Teško nam je za dijasporu pronaći neko jako, prepoznatljivo lice, general Glasnović je svakako značajna konkurencija, postaviti nekoga da se s njime bori nije lako, razmatramo da to bude Zdravka Bušić ili Zvonko Milas, no to još nije sigurno”, komentira naš sugovornik blizak Plenkoviću.

Dodaje i da im probleme stvara pozicija Damira Krstičevića koji je u Dalmaciji trebao biti najsnažniji adut vladajuće stranke. ”Plenković mu je i u četiri oka, ali i preko medija jasno dao do znanja da na njega računa, ali Krstičević se nećka, nije siguran oko svojeg daljnjeg političkog angažmana, ali to HDZ-u doista stvara ozbiljne probleme, znate i sami da je u Dalmaciji koja je Plenkoviću sada iznimno važna osvojio najveći broj preferencijalnih glasova na prošlim izborima”, objašnjava naš sugovornik.

Krstičevića navodno niz prijatelja, ali i Plenkovićevih najužih suradnika nagovara na ponovni angažman, a sve je više onih koji strahuju od Ante Sanadera i njegova angažmana. ”On će morati biti nositelj liste u Dalmaciji, ako Krstičević Plenkovića odbije, ali to nam i je problem, jer nam on ne uljeva nadu, on u dalmatinskom HDZ-u je popularan i utjecajan, ali mi se ne borimo za dalmatinski HDZ već za naklonost šireg biračkog tijela, gdje on nije pretjerano popularan, osim toga protiv njega ide zaista jaka ekipa kojoj teško može parirati. Tu je Miro Bulj, trebao bi biti i Petrov, Grmoja, Ruža Tomašić, HDZ-ov problem je što mi za Dalmaciju više naprosto nemamo prepoznatljive ljude”, žali se naš sugovornik. Uz to podsjeća da su na prošlim izborima briljirali Miro Kovač i Milan Kujundžić na koje dakako Plenković ne misli polagati nade niti ih kani stavljati na liste.

”Sve u svemu nije dobro, deveta i deseta jedinica su nam ključne, razlika koja se ovdje postigne biti će značajna za relativnu pobjedu”, smatra naš sugovornik.

Kako saznajemo iz dalmatinskih ogranaka stranke, strka nije nastala samo zbog nositelja liste već i zbog kandidata na ostalim pozicijama. ”Na listama će se iz splitskog HDZ-a naći gradonačelnik Opara i Petar Škorić, a za Dalmaciju su predloženi i Jelena Hrgović, Krešo Čaljkušić i niz drugih istaknutih pojedinaca, u dubrovačko-neretvanskoj županiji računamo na Branka Bačića, dubrovačkog gradonačelnika Matu Frankovića i ministricu Mariju Vučković. Osim toga snažan adut nam je i župan Nikola Dobroslavić te Sanja Putica”, nabraja naš sugovornik iz dalmatinskog HDZ-a.

Dodaje i neka imena s kojima bi trebali pokriti Zagoru. ”Tu računamo na alkarskog vojvodu Boška Ramljaka, ali i na naše lokalne dužnosnike Ivana Šipića iz Trljilja, Dinka Bošnjaka”, komentira naš sugovornik dalje pa spominje i Branku Juričev Martinčev. Iz zadarskog kraja HDZ će posegnuti za Grozdanom Perić, Josipom Bilaverom i Božidarom Kalmetom, a kao kandidati na listama za dalmatinske jedinice spominje se i Nediljko Dujić.