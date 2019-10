PLENKOVIĆ MU NE SMIJE NIŠTA! Ovo je jedini HDZ-OVAC od kojeg drhti cijela stranka

Premijer Andrej Plenković koalicijskim partnerima iz HNS-a odlučio je pokazati zube pa je zbog toga nekoliko dana bilo pitanje hoće li Vlada opstati. Premda je u Vladi odlučio pokazati svoje liderske manire, u njegovom HDZ-u situacija ni izbliza nije lagodna i optimistična. Kao što je poznato, na površinu polako, ali sigurno izlazi niz izazivača, a osim što je Miro Kovač najavio kandidaturu za šefa vladajuće stranke, na tome tragu promišlja i buntovni vukovarski gradonačelnik Ivan Penava.

I dok Plenković sa svojim kolegom iz diplomatskih voda Kovačem s lakoćom vodi verbalne okršaje ne dopuštajući mu da dominira nad strankom, s Penavom je ipak nešto oprezniji, jer vrlo dobro zna da je za njega Vukovar svojevrsna bačva baruta. Penava je vlast u svojem gradu osvojio uz potporu stranke, ali i uz vrlo značajnu potporu ondašnjih branitelja, s kojima danas udara na Plenkovića rušeći njegovu poziciju i utjecaj u stranci, te se čini da mu sasvim solidno ide. Štoviše, potvrdio je to i lanjski prosvjed na kojem je Penava okupio braniteljsku populaciju, a na tome nije stao, već rat s Plenkovićem nastavlja ratujući sa SDSS-om te bacajući ćirilični statut, sve i da ga poželi prekoriti Plenković bi iz toga izađao kao gubitnik.

Dok Plenković šuti, Penava polako, ali sigurno stasa u novu zvijezdu hrvatske desnice i simpatizera domoljuba, i ne samo da premijer to nijemo promatra, već se Penavi ne usude proturiječiti niti HDZ-ovci bliski šefu stranke koji su javno i bez zadrške kritizirali Kovača, jer stječe se dojam da je kritika Penave i svojevrsni napad na Vukovar, što dakako nikome ne pada na pamet. Penava taj prostor vrlo vješto koristi i izaziva protivnike koji ne smiju zucnuti, gradeći tako put samome sebi od lokalnog do nacionalnog političara, istovremeno ostavljajući Plenkoviću bombe za ruku. Penava je Plenkoviću ono što je Milanoviću bio šator u stranci, a dok se izvori oko premijera propitkuju tko stoji iza njega, on već sada može reći da je uspio, jer je jedini HDZ-ovac kojemu šef stranke ne smije i ne može ništa.