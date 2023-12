Plenković mu izdaju nikada neće oprostiti: Filipovića je u Vladu uveo premijerov prijatelj

Autor: Iva Međugorac

Čim smo vidjeli naslovnu znali smo da Davor Filipović u naredna 24 sata više neće biti ministar, tim riječima HDZ-ovci komentiraju aferu kolokvijalno nazvanu Mreža. Kao što je poznato donedavnog ministra gospodarstva premijer Andrej Plenković smijenio je onoga časa kada je saznao da je Filipovićev odabranih, odnosno savjetnik Jurica Lovrinčević zastupnicima Mosta dilao informacije iz Vlade te preko njih kreirao aferu Plin za cent koja je naštetila i Vladi, i HDZ-u, ali i samom premijeru Andreju Plenkoviću.

Filipović se nakon objave zaledio

”Plenković nikad nije bio tako bijesan, s Filipovićem se nije ni pozdravio kada je došao na sastanak u Vladu na kojem mu je rekao da leti. Njemu je i samom bilo jasno što ga očekuje. Zaledio se kao dijete kada ga uhvatite u nečem što mu je zabranjeno”, komentiraju naši sugovornici iz vladajućih redova te dodaju da se Plenković sada nakon svega pita može li uopće ikome vjerovati što niti ne čudi kada se zna da su iz njegove Vlade informacije curile Nikoli Grmoji i Zvonimiru Troskotu, zastupnicima Mosta u kojima Plenković vidi svoje najveće političke neprijatelje, što nikada nije niti pokušavao sakriti.

”Plenković je u jednu ruku Filipoviću dao odriješene ruke. Stajao je uz njega kada su ga svi kritizirali, i kada se blamirao po medijima, nije ni propitkivao njegovu ideju da Lovrinčević dođe na poziciju savjetnika, a sad se uspostavlja da je Filipović kadrovski i iz Plenkovićeve pozicije njegova najveća greška. Kroz Vladu je prodefiliralo 30 ministara, ali nitko ovako nije okrenuo leđa Plenkoviću i na ovaj način ga namagarčio”, tvrde naši sugovornici koji ujedno drže da je premijer još ljetos trebao prelomiti i riješiti se ministra.

”Plenković je onda kada je izbila afera Plin za cent trebao napraviti ono što je napravio sada, ovako i o sebi šalje pogrešan dojam pa ostavlja Mostu prostor da se brane tvrdnjom kako Plenković miče one koji su ukazali na aferu, a ne one koji su stvorili aferu. To guranje afera pod tepih i inače je Plenkovićev problem. Ako je već ovih dana odlučeno da ide Frane Barbarić s njim je onda barem tada trebao otići Filipović da se ta priča zatvori”, smatraju naši sugovornici koji dodaju da Plenkoviću opet nakon svega afera još uvijek ostaje.

Plenković na ovome gubi vjerodostojnost

”Problem je u tome što Plenković na ovome opet gubi vjerodostojnost, što mu sada pred parlamentarne izbore nije trebalo”, kažu naši sugovornici no napominju kako je ipak dobro da je sve izašlo na vidjelo jer iz transkripata koji su procurili u medije proizlazi da se ovime izravno išlo naštetiti HDZ-u, ali i Plenkoviću kojega su mnogi u stranci upozoravali na to da bi ga Filipović mogao skupo stajati i onda kada je on odlučio na nagovor Krunoslava Katičića prepustiti mu gospodarski resor.









”To je također razlog Plenkovićevih briga, Katičić je za njega čovjek od posebnog povjerenja, a on je praktički stvorio Filipovića i stajao iza njega još od lokalnih izbora u Zagrebu”, govore naši sugovornici među kojima se ujedno napominje da je Plenković na Filipovića upozoravan i prije nego što je ovaj preuzeo ministarstvo gospodarstva.

‘Mogao bi ga skupo stajati’

”Čim su krenule naznake da Filipović dolazi Plenkoviću je dano do znanja da bi ga on mogao skupo stajati, Plenković se na ta upozorenja nije osvrtao, a sada je ostao u nevjerici kada se praktički potvrdilo da ga je Filipović preko Lovrinčevića pokušavao srušiti i zauzeti njegov položaj. Moguće je da bi se na taj način i Most pokušalo ponovno s HDZ-om dovesti na vlast”, kažu u vladajućoj stranci u kojoj situaciju s FIlipovićevom smjenom uspoređuju sa smjenom nekadašnjih Mostovih ministara koja je uslijedila nakon što su odbili glasanjem podržati ministra financija Zdravka Marića.

”I tada i sada Plenković je burno reagirao zbog izdaje, a i tada i sada radilo se o Mostu. Plenković ovo Filipoviću neće oprostiti, a Filipović nije naivan, on to vrlo dobro zna i mora biti svjestan da je ovime njegova politička karijera barem ona u HDZ-u okončana, a poznajući njega to će mu vrlo teško pasti budući da je uživao u tome što je važan i što je na poziciji”, zaključuje se u HDZ-u kojega u narednim tjednima očekuje burno razdoblje u kojem će Plenković po svemu sudeći još jednom po tko zna koji put morati presložiti svoj tim i dobro promisliti o tome tko su doista ljudi na koje se može osloniti.