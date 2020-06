‘PLENKOVIĆ MORA ZNATI S KIM IMA POSLA!’ Omraženi ministar kojega ne mogu smisliti ni u HDZ-u

Premijer Andrej Plenković svako se malo nađe u problemima u koje ga uvali neki od članova njegove Vlade, zbog čega je uostalom do dana današnjega vladajućim redovima prodefilirala vojska ministara, ali i raznoiraznih suradnika.

Svi su oni ispraćeni sa stigmom aferaša, no njihove odlaske Plenković je uspjevao sanirati i ublažiti održavajući se na vlasti. Ipak, posljednja afera koja se splela oko ministra Tomislava Ćorića kod Plenkovića izaziva ozbiljne glavobolje.

U Plenkovićevoj vladi i među HDZ-ovcima, Ćorić baš i nije omiljena figura, pa su se mnogi pitali zašto mu premijer uopće prepušta pisanje stranačkog predizbornog programa. No, dobro upućeni svjedoče da se on do te mjere zbližio sa šefom Vlade da mu je ovaj u idućem mandatu namjeravao prepustiti poziciju ministra gospodarstva, na koju od početka svojeg političkog angažmana i pretendira.

”On je ministar koji zapravo ne radi previše, ali se petlja u sve. Time nervira čak i neke kolege ministre. Jako voli medije, pazi na imidž, odijela, cipele, rado se pojavljuje u javnosti, i to mu na jedan način laska. On se nametnuo kao stručnjak za sve i svašta pa ga se pita o gospodarstvu, kamatnim stopama, fiskalnoj politici, izbornim rezultatima HDZ-a… Nametnuo se kao stručnjak, a ministarstvo kojim ravna zapravo mu je samo utješna nagrada. On svojom pozicijom nije zadovoljan, smatra da može više”, komentira naš dobro upućeni sugovornik iz Vlade te napominje da je u stranci prije svega poznat kao vjerni kadar Tomislava Karamarka, a jedno vrijeme povezivalo ga se i s Milijanom Brkićem.

”On je sva ta povezivanja nadrastao, ali je nesusretljiv, i to mu najviše zamjeraju u stranci. Evo, primjerice, to je čovjek koji se nikome iz baze ne javlja na telefon. Ne treba, ali Plenković mora znati s kime ima posla. Zbog takvih se sitnica i trivijalnosti gube izbori”, zaključuje naš sugovornik.