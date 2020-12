PLENKOVIĆ MOBILIZIRA VLADU I DRŽAVU: Krenula kampanja za cjepljenje: Koga će angažirati?

Na sjednici Vlade predstavljen je i usvojen plan uvođenja, provođenja i praćenja cijepljenja protiv koronavirusa u Hrvatskoj, a kako je rečeno cilj je smanjiti stopu smrtnosti i osigurati bolje zdravlje građana te paralelno s time očuvati funkcionalnost društva, smanjiti ekonomske i zdravstveno-socijalne razlike.

Sve to dio je Vladine strategije oko koje se oglasio i ministar Vili Beroš, prvi čovjek zdravstvenog sustava obrazložio je razloge za donošenje Plana pa kazao da se kroz povijest medicine cjepljenje pokazalo kao učintovita javno-zdravstvena mjera koja je samostalno najviše doprinijela produljenju života stanovništva. Uloga cjepiva u suzbijanju korone također će biti nemjerljiva , poručio je Beroš. Kako se saznaje, Hrvatska s cijepljenjem starta 27. prosinca, a za sada je naručeno 5,9 milijua doza cjepiva koje se dobiva u dvama dozama.

Cjepivo će biti besplatno, točnije novac se osigurava iz proračuna, a ljudi će se cijepiti dobrovoljno. No, unatoč tome cilj vladajućih je motivirati što više građana da pristupe ovom procesu, jer je potrebno procijepiti 70 posto pučanstva kako bi ono imalo učinka. Već sada vladajući su počeli s promocijom pa se slijedom toga ministri, Plenković i drugi koji zastupaju Vladu u javnom prostoru pojavljuju s bedžom na kojem stoji napis – Misli na druge, cijepi se. Osim toga, vladajući planiraju angažirati PR agencije koje će se baviti promocijom cjepiva, navodno su neki razgovori po tom pitanju već u tijeku, strategiju već sada osmišljava Plenkovićev predstojnik Zvonimir Frka Petešić, on kontaktira sa svima onima koji će u kampanji sudjelovati, vladajući su crkvene poglavare već uspjeli motivirati da potaknu vjernike na cjepljenje, a uskoro će na cjepiva pozivati i razne estredne zvijezde, poznati sportaši i razni umjetnici.

Plenković očekuje da se kampanji pridruže i oporbeni političari, a u svemu tome značajna je potpora koju uživa od predsjednika Milanovića. “Dostupno, sigurno i učinkovito cjepivo imat će središnju ulogu u spašavanju života, zaštiti zdravstvenog sustava, ubrzavanju gospodarskih aktivnosti i normalizaciji funkcioniranja sustava obrazovanja i socijalne interakcije među ljudima”, rekao je Beroš koji prema tvrdnjama upućenih neće biti glavni po pitanju koordiniranja planom za procjepljenje, Plenković smatra da bi se on trebao nastaviti boriti s koronom na način na koji to čini do sada.