PLENKOVIĆ MINIRA KOLINDU: Njegov najbliži suradnik sastaje se s Milanovićem! Što se sprema u strogoj tajnosti?

Neodlučnost predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u pogledu kandidature za još jedan mandat, polako, ali sigurno počinje izazivati nervozu u HDZ-ovim redovima. Naime, u stranačkim se hodnicima sve češće čuje pitanje “što ćemo ako se uopće ne kandidira, koga ćemo onda predložiti i hoćemo li toga nekoga uopće stići isprofilirati”. S druge strane, i u timu predsjednice Grabar-Kitarović u ozbiljnoj su panici jer, kako kažu, situacija koju su osmislili nije se odvila po planu, zbližavanje s predsjednikom vladajuće stranke Andrejem Plenkovićem te zaokret od desnice obijaju joj se o glavu. Osim što su rezultati europskih izbora pokazali da Plenkovićev HDZ okrenut prema centru nema potencijala ni šansi, europski su izbori popularizirali suvereniste i desnicu, a iz redova Ruže Tomašić upućena je vrlo jasna poruka da predsjednica nema njihovu potporu. Ta je poruka uznemirila duhove u predsjedničinu timu, a ona se sada pošto-poto ponovno nastoji udaljiti od Plenkovića. U izvorima bliskim premijeru, pak, u posljednje se vrijeme potencira pitanje potpore šefici države u borbi za još jedan mandat. Naravno da Plenković, ako se ona odluči kandidirati za još jedan mandat, neće imati previše izbora – morat će je podržati, ali njegovi se savjetnici pitaju koja je korist od toga i ne bi li bilo bolje minirati njezinu potencijalnu pobjedu. Kako kažu, Plenkoviću nipošto ne ide na ruku pobjeda Kolinde Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima. ”Nakon predsjedničkih izbora, na redu su parlamentarni, a ako premijer odluči ostati u Hrvatskoj, njemu predsjedničina pobjeda neće biti od koristi. Naime, ona će tada ući u drugi mandat, koji je ujedno i njezin posljednji mandat na čelu države. To joj otvara veliki prostor za napade na njega”, tvrdi naš izvor blizak premijeru, dodajući da nije nemoguće da si Grabar-Kitarović na taj način izgradi poziciju za nastavak karijere. ”Ona je ambiciozna i nezasitna, uspješna žena. Nije tajna da joj je privlačna fotelja predsjednice HDZ-a, a kada okonča dva mandata na čelu države, mogla bi to pokušati i realizirati, a tu bi joj napadi na Plenkovića poslužili kao izvrsna odskočna daska. Toga je svjestan i Plenković, pa je uvijek vrlo oprezan kada govori o njoj”, svjedoči naš sugovornik. Prema njemu, Plenkoviću bi zapravo znatno više odgovaralo da na predsjedničkim izborima pobijed Zoran Milanović. ”On bi se s Milanovićem sukobljavao te bi među desničarima, koji su mu sada na EU izborima okrenuli leđa, uoči parlamentarnih izbora lovio poene, što bi mu puno bolje odgovaralo od scenarija da ga Grabar-Kitarović proziva”, navodi izvor blizak šefu Vlade. Nije nemoguće da Plenković diskretno minira predsjednicu i potporu neizravno da bivšem prijatelju Zokiju Milanoviću, koji bi uskoro trebao objaviti kandidaturu za predsjednika države. Strategiju je Milanović odavno skovao, a da na njoj intenzivno radi, svjedoče i sve češći susreti s bivšim ministrima, ali i obilasci SDP-ovih podružnica.

No, uza sve detalje i planove koji se pomno kuju u “Zokijevu taboru”, jedan posebno upada u oči. Naime, Milanović se navodno u strogoj diskreciji sastaje i kave ispija s Vladimirom Šeksom, HDZ-ovim doajenom i desnom rukom premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića. Jesu li te navodne kave tek podmetanja Milanoviću uoči kandidature ili se pak u pozadini kuha neka veća priča koja bi se mogla negativno odraziti i na aktualnu predsjednicu, pitanje je koje ostaje na razini misterija. No, zanimljivo je spomenuti da je vojska onih koji su posljednjih nekoliko mjeseci istupili iz najveće oporbene stranke potporu dala HDZ-ovoj Vladi koju vodi Plenković, što izravno, što manje izravno. Posljednji je to učinio, doduše prilično diskretno, Varga. Stoga se valja zapitati dogovara li Šeks s Milanovićem suradnju koja bi na duge staze svima išla na ruku.