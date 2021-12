PLENKOVIĆ MILANOVIĆU NIKADA NIJE OPROSTIO JEDNU UVREDU: Godinama su rivali iako im se karijere isprepliću

Autor: Iva Međugorac

Premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović poznanici su od rane mladosti, početkom 90-ih karijere su gradili u diplomatskoj školi Ministarstva vanjskih poslova, koju je u to doba vodio Mate Granić. Oni koji ih pamte iz tog vremena, reći će da su ova dva danas vodeća političara u državi, na začecima karijere imali korektne odnose. Premda se od početka Milanovićeva predsjedničkog mandata njih dvojica ne uspijevaju usuglasiti i pronaći zajednički jezik, vladajući dvojac ima podosta dodirnih točaka. I jedan i drugi podjednako su dominantni, a sličnost među njima čak je i fizička. Plenković je visok visok oko 193 centimetra, Milanović je nešto manji no tu su negdje.

Oboje su visokoobrazovani, i jedan i drugi završili su pravo, magistrirali na stranim sveučilištima te su u studenskim danima bili ponajbolji u generaciji. Dok Plenkovića opisuju kao zavodnika, ali i štrebera, Milanović je oduvijek bio fakin. Usprkos tome ni jednom ni drugom ne manjka samouvjerenosti, oba su uvjerena da su najbolji u svojem poslu pa stoga Milanović u skoro svakoj svojoj rečenici naglašava da je on ‘predsjednik’ dok Plenković često ističe da je on predsjednik hrvatske Vlade, što su dobro poznati pojmovi, no time si zapravo daju na važnosti i sami sebi laskaju. Dobro upućeni reći će kako su oni i u mladim danima jedan prema drugom imali određenu vrstu rivalstva.

Godinama se u političkim kuloarima šuškalo kako je za Plenkovićevu političku karijeru najzaslužniji njegov otac doktor Mario Plenković koji je svojedobno analizirao njegove političke šanse u HDZ-u, i SDP-u pa je navodno na koncu presudio da mu je bolje da se prikloni HDZ-u, no ta teza nikada nije potvrđena, iako je istini za volju Plenković u korektnim odnosima bio s Vesnom Pusić, Ivom Josipovićem pa i sa SDP-ovim Piculom koji ga je navodno zvao da bude Josipovićev savjetnik, na što ovaj nije pristao.

Plenkovićeva životna želja bila je da preuzme mjesto glavnog pregovarača za EU, međutim, Ivo Sanader odlučio je da tu poziciju prepusti Vladimiru Drobnjaku, čime se bivši premijer trajno zamjerio onom današnjem koji ni po čemu nije tipični HDZ-ovac, s druge strane ni Milanović ni po čemu nikada nije bio tipični SDP-ovac on je sam sebe nazivao liberalnim kalvinistom u čijoj je karijeru značajnu ulogu također odigrao otac, pokojni Stipe Milanović.

Moguće je da je baš on imao važnu ulogu u tome što se Milanović 93-e zaposlio u Granićevom Ministarstvu vanjskih poslova, baš kao i Plenković. Oni koji se sjećaju tih vremena kažu da je energični Milanović zaposlen zahvaljujući vezama sa sinjskom, prohrvatskom činijom te da je bio u korektnim odnosima sa svojom prethodnicom Grabar-Kitarović, bio je mladi Milanović i prvi hrvatski diplomat imenovan u međunarodnoj misiji, Plenković se u ministarstvu zaposlio godinu dana kasnije od Milanovića, neki kažu da je u tome značajnu ulogu odigrala Plenkovićeva majka koja je bila prisna s Granićem, također liječnikom po struci.

Tko god da ga je zaposlio Plenković je svojem poslu pristupio odgovorno i štreberski, dok je Milanović i tada bio mladić s malo življom energijom i nešto drugačijim, krućim komunikacijskim stilom. Plenković je u karijeri brzo napredovao, a u HDZ ga je uključila Jadranka Kosor te se on nakon toga obrazno profilira na političkoj sceni. Milanović je pak odrastao u zagrebačkom Trnju, iako se često dičio težačkim sinjskim korijenima, sa selom doticaja baš i nije imao, otac mu je bio šef u Tripalovu kabinetu, a majka je predavala engleski jezik. Milanović je u mladosti bio ljubitelj sporta, igrao je nogomet, a zatim se opredijelio za boks. Formalno se Milanović u politiku uključio 1999.godine, kada je sa Zrinjevca prešao u gradsku organizaciju SDP-a.

Negdje u to vrijeme, odnosno 2000.godine, Plenković je vodio Granićevu kampanju na lokalnim izborima, no u ljeto 2016.godine dvoje bivših kolega našlo se na suprostavljenim stranama, odnosno na vodećim pozicijama dviju najvećih stranaka u državi. U to vrijeme odvijala se jedna od najžustrijih kampanja za parlamentarne izbore u kojoj se Plenković pojavio kao novo, uglađeno i svježe lice na političkoj sceni i to nakon što je HDZ srušio vlastitu Vladu radi čega je bivši šef te stranke Tomislav Karamarko podnio ostavku. Na Karamarkovu poziciju uz blagoslov Vlade Šeksa dolazi Plenković, a već u toj kampanji kreću prve ozbiljnije trzavice na relaciji između Plenkovića i Milanovića. Svakom prosječnom promatraču tih izbora i te kampanje bilo je jasno da je riječ o sudbonosnoj borbi koja će odlučiti o nastavku političke karijere dvaju ključnih aktera. Za Milanovića je pak ta situacija bila nešto složenija nego za Plenkovića pošto je on i ranije izgubio izbore temeljem čega Karamarko i jest formirao svoju Vladu u koaliciji s Mostom.

Kako je izgubio i druge izbore, u srazu s Plenkovićem Milanović se povlači sa čela Partije, ali i iz politike, no Plenkoviću nije ostao dužan žestoko ga je prozivao i otkrivao detalje iz njegove karijere. ”Neke od HDZ-ovih kandidata znam, Plenkovića znam godinama. Prema onome što ja znam on bi pripadao liberalnoj struji SDP-a. Što Plenković radi u HDZ-u, to ne znam”, kritizirao je Milanović koji je na sastanku s braniteljima uspio izvrijeđati čak i Plenkovićevu majku. ”Moja stara nije bila vojni lekar kao Plenkovićeva”, govorio je Milanović aludirajući na to što je premijerova majka dio svojeg radnog vijeka provela u KB Dubravi gdje je bila vojna bolnica bivše JNA. Nije se Milanović za te teze nikada ispričao niti je on tip koji je sklon priznati da je pretjerao.









Umjesto isprike, posvetio se vlastitoj poduzetničkoj karijeri koja je i danas na razini misterija, poznato je da se bavio konzultantskim poslom, a kome je dijelio savjete Milanović nikada nije otkrio pozivajući se na poslovnu tajnu. Nije dugo potrajala Milanovićeva poduzetnička etapa već početkom 2019.godine počelo se nagađati o njegovoj mogućoj predsjedničkoj kandidaturi. Nagađanja su se u međuvremenu obistinila, a najavljena tvrda kohabitacija između predsjednika Republike i predsjednika Vlade živi na sakom koraku. Mada se na početku činilo kako od tvrdog odnosa neće biti ništa pošto su zajednički i bez problema odlučili da admiral Hranj postane načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga, sukob je eskalirao nakon uhićenja bivšeg šefa Janafa Dragana Kovačevića. Milanović je priznao da doista je zalazio u prostor takozvanog Kluba, no isto je tako postavio vrlo znakovito pitanje- zašto policija nije intervenirala u noći kada je poduzetnik Petek predavao navodni milijunski mito Kovačeviću, a kada se tamo nalazio i prvi gospodin Jakov Kitarović. Na to pitanje nikada nije odgovoreno, ali se zato sukob nastavio oko imenovanja predsjednika Vrhovnog suda, zapovijedanja Oružanim snagama, ali i oko drugih tema koje se odnose na resor obrane. Sukob će se vjerojatno nastaviti i u narednom periodu, ali izgleda da to i nije neko iznenađenje s obzirom na povijest odnosa između Milanovića i Plenkovića.