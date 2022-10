PLENKOVIĆ KREĆE U VELIKU ČISTKU! Stigao ultimatum kojeg ne smije odbiti: Iza ovoga stoji najmoćniji čovjek u državi

Autor: Iva Međugorac

Nakon što je nedavno u jeku afere Ina premijer Andrej Plenković posjetio Sjedinjene Američke Države ovih dana predsjednik Vlade usuglasio se s američkim Kongresnim izaslanstvom o daljnjem jačanju obrambene suradnje između naše zemlje i Sjedinjenih Država, koje u Vladinom priopćenju nazivaju dvjema partnerskim državama koje su naglasile značaj osude ruske agresije na Ukrajinu, što je istini za volju Plenković možda i najglasnije od svih europskih dužnosnika otvoreno i javno osudio.

Plenković koji se sastao s američkim Kongresnim izaslanstvom izrazio je zadovoljstvo kvalitetnim bilateralni odnosima i otvorenim strateškim savezništvom između Hrvatske i Sjedinjenih Država, koje pomalo neobično gotovo dvije godine nisu imenovale svojeg veleposlanika u našoj zemlji.

Inače je Kongresno izaslanstvo kojim rukovodi predsjednik Odbora za oružane snage Zastupničkog doma Kongresa SAD-a u posjetu ključnim Nato saveznicima u južnoj Europi pa će osim Hrvatske posjetiti Španjolsku, Grčku i Portugal, pa su slijedom toga i mišljenja oko ovog Plenkovićevog susreta u vladajućim redovima podijeljena. S jedne strane Plenkovićevi kritičari naglašavaju da on nije nikakav američki čovjek i da ga je i u nedavni posjet SAD-u gurnuo njegov savjetnik Mate Granić.





Amerikanci i Plenković

”Nema on doticaja s Amerikancima, niti su oni Plenkoviću skloni, Amerikanci u Hrvatskoj inzistiraju na čistki od kriminala, i korupcije i zahtijevaju da se Hrvatska ogradi od bilo kakvih poslova s Rusijom, a ruskih igrača imate i sada u Plenkovićevoj vladi, možda zato i jest eskalirala afera Ina koja je stopirana, i u kojoj su pali samo sporedni igrači, teško da će Amerikanci na tome stati, oni su nedavno u Zagreb smjestili svojeg pravnog savjetnika koji nadzire zapadni Balkan, to je jedna od poruka predsjedniku Vlade baš kao što je druga poruka neimenovanje veleposlanika”, navodi naš kritični sugovornik dok premijerovi bliski suradnici nude nešto drugačiju priču. ”Teze o tome da Plenković nije blizak s Amerikancima šire takozvani HDZ-ovi desničari koji i jesu dio ruskog energetskog klana, Hrvatska je ušla u američki Program izuzeća od viza, program Global Entry, a uskoro se potpisuje Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, to nisu male stvari”, nabraja jedan od premijerovih suradnika koji podsjeća i na nedavne izbore u susjednoj Bosni i Hercegovini.

”Intervencija visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta je došla radi Plenkovićeva osobnog zalaganja, tu je Amerika definitivno odigrala važnu ulogu, a Plenkovićev idući korak će biti reforma Izbornog zakona, koja bi trebala ići u korist Hrvata. Plenković je veliki diplomata i odigrao je ovime jednu od svojih najvećih diplomatskih utakmica, on je uvjerio Amerikance da Schmidt donese odluku kakvu je donio, i odluku koja je stigla u ključnom momentu”, komentira premijerov suradnik koji smatra da je Plenković američke simpatije osvojio svojim zalaganjem za Ukrajinu koju je Plenković posjetio usred rata.

Očekuju veliku čistku

”Ima Plenković američke ljude u svojoj Vladi i savjetničkom timu, to je prije svega bivši ministar Krstčević, ali i ministar policije Davor Božinović koji svako malo gostuje u Sjedinjenim Državama gdje je bio i krajem šestog mjeseca, on se baš radi tih čestih posjeda SAD-u smatra jednim od najmoćnijih ljudi u državi”, kaže Plenkovićev suradnik koji odbacuje teze o sukobu između ministra policije i premijera Plenkovića koje su ranije kružile vladajućom strankom. ”Plenković je doista stasao u Bruxellesu, on tamo ima kontakte i utjecaj, uostalom spominjali su ga kao novog šefa Pučana, on je s Macronom planirao osnovati europske oružane snage uviđajući što se događa u Ukrajini, taj plan i jesu stopirali Amerikanci, ali je Plenković iz toga naučio da u Sjedinjenim Državama zaista mora imati svoje saveznike”, navodi naš sugovornik te kaže da odnedavno Plenković doista ima američku potporu za osvajanje trećeg mandata.

”Amerikanci ovo područje prate pod povećalom, oni tu imaju svoje političke i geostrateške interese, podržali su Plenkovićeve stavove o Ukrajini i Bosni i Hercegovini, i načelno njegovu politiku, međutim Plenković će doista ako želi do kraja mandata i u kampanji za treći mandat imati snažnu američku potporu morati provesti veliku čistku u HDZ-u, za koju se on već neko vrijeme ionako priprema”, zaključuje se u premijerovom timu.