PLENKOVIĆ KREĆE U VELIKO OSVAJANJE! U HDZ-u već krenule pobune: Padati će zvučna imena, on to mora provesti

Autor: Iva Međugorac

Instaliranje Davora Filipovića u Nadzorni odbor Ine tek je početak, tvrde to naši sugovornici iz vladajuće stranke najavljujući veliku čistku koju premijer Andrej Plenković priprema po državnim tvrtkama. Nije nepoznanica da Filipović u Inu stiže kao zamjena za Damira Vanđelića bivšeg ravnatelja Fonda za obnovu, koji očigledno s premijerom nije uspio pronaći zajednički jezik.

No, iz Ine je ovih dana ispraćen i prvi čovjek Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović, a kako tvrde upućeni Plenković bi se uskoro trebao pozabaviti HEP-om, ali i Hrvatskom poštom na čijem je čelu Ivan Čulo, dugogodišnji direktor slovi kao kadar predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, a u sabornici je nerijetko od oporbenih saborskih zastupnika prozivan i dovođen u kontekst afera.

”Plenkoviću je cilj provesti potpunu čistku u državnim tvrtkama, tamo još ima i HNS-ovih kadrova, sve vrvi od vrištelja dužnosti, to nije dobro, i time se doista treba pozabaviti, a on će na taj način nastojati učvrstiti svoju poziciju i u Vladi, u u samoj stranci”, otkrivaju naši sugovornici iz HDz-a uz opasku da su se Plenkoviću uvjeti za to savršeno posložili. ”U HDZ-u je izdominirao na unutarstranačkim izborima, nema struje koja bi ga ugrožavala, njegova većina u Saboru je neupitna, a oporba se previše bavi sobom pa je i tu potpuno miran te se može nesmetano pripremati i za iduće izbore”, najavljuju naši sugovornici opisujući Plenkovića kao stratega.

”Njemu doista je postao zanimljiv taj energetski sektor, njegovi su ljudi već u Janafu, ali tu je i Plinacro te druge tvrtke, osim toga velika je kriza u prometnom sektoru i državnim tvrtkama koje se time bave pa bi se mogle dogoditi čistke u HŽ Infrastrukturi i HŽ Putničkom prijevozu”, nabraja naš sugovornik te kaže da će se Plenković sigurno kadrovski pozabaviti i Hrvatskim šumama, ali i Hrvatskim vodama.

”To su uz ostalo i briselska očekivanja, on mora pokazati da na svim razinama provodi reforme. Naravno da je panika radi toga unutar stranke prisutna već neko vrijeme, govori se o desecima kadrova koji će morati otići, ali Plenković ne mari za pritiske, on je svojeglav i definitivno će provesti ono što je naumio”, zaključuje naš sugovornik.