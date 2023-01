PLENKOVIĆ KREĆE U ELIMINACIJU ANUŠIĆA! Jedan detalj je ključan: Tramišak je postala znakovitu poruku

Autor: Iva Međugorac

Turbulentno, tako se jednom riječju može opisati stanje u HDZ-u nakon što je premijer Andrej Plenković naciji priopćio da iz njegove Vlade odlazi ministrica Nataša Tramišak čiji je politički zaštitnik osječko-baranjski župan i stranački potpredsjednik Ivan Anušić, koji je na sjednici Predsjedništva HDZ-a glasa protiv smjene svoje kolegice koja na njegov prijedlog i jest postala članica Plenkovićeve Vlade.

”Tramišak nije željela otići, teško je to primila jer kao što je i sama rekla ne zna razlog radi kojeg odlazi, Plenković s njom nije komunicirao na tu temu, a ona se par dana prije smjene oglašavala i na društvenim mrežama najavljujući planove koje je mislila sprovesti kao ministrica. Tramišak je svjesna da odlazi kao kolateralna žrtva zbog poljuljanih odnosa između Plenkovića i Anušića, zato vjerojatno i je postala nervozna i bijesna, ali ovo čemu trenutno svjedočimo je zapravo početak velikih obračuna unutar HDZ-a što je i Tramišak najavila između redaka”, komentira naš sugovornik iz Vlade dobro upućen u događanja unutar same stranke.

Ministrica i premijer mjesecima nisu u dobrim odnosima

Treba napomenuti kako je Tramišak s Plenkovićem u svojevrsnom konfliktu još od prije ljeta, a situacija je eskalirala prije nekoliko mjeseci. ”Nemojte zaboraviti da je prije par mjeseci Tramišak bila na tajnom svjedočenju u Uredu europskog javnog tužitelja gdje je govorila o Gabrijeli Žalac, ali moguće je da se ona tamo očešala o Plenkovića, do dana današnjeg se u HDZ-u raspravlja o tom njenom svjedočenju, jer je ono ostalo na razini misterija”kaže naš sugovornik iz Vlade te napominje da to što ona i Plenković ne komuniciraju na koncu jest presudan razlog radi kojeg je maknuta iz Vlade.





”Nemoguće je imati u svojem timu nekoga s kime ne možete uspostaviti kontakt, Tramišak je na početku uživala veliko Plenkovićevo povjerenje, i od nje je puno očekivao, a ona ga je naprosto razočarala, s tim da je premijer u međuvremenu zahladio odnose i sa Anušićem”, napominje naš sugovornik pa podsjeća da je Plenković bio zgrožen njenim medijskim istupima u kojima je progovorila o prijetnjama koje dobiva, a za koje je i on sam saznao iz medija. Plenković je još tada davao do znanja da je Tramišak otpisana, a tijekom rekonstrukcije Vlade koja je prethodila ovoj aktualnoj zadržana je na poziciji ministrice radi toga što Plenkovićeva pozicija u to vrijeme nije bila stabilna kao danas.

Plenkovićev savjetnik spominjao se zbog prijetnji

”Trebate znati da se tada u kontekstu prijetnji spominjao premijerov suradnik i savjetnik Savić, iako se Tramišak od toga ogradila gorčina kod Plenkovića je ostala. On je u to doba bio pritisnut Horvatovim uhićenjem i nije imao prostora za manevar i zbog ostalih ministara s utegom afera, a iz osječke organizacije stizale su poruke da neće podržati rekonstrukciju Vlade pa je Plenković tada odlučio stati na loptu, a sada je uvidio da nema što izgubiti, i da ima ovo je igra na sve ili ništa”, stava je naš sugovornik koji drži da će Tramišak za sada ostati na poziciji saborske zastupnice i da još neko vrijeme neće praviti probleme, no pitanje je kako će se sa ovom situacijom pomiriti u njenoj stranačkoj organizaciji.

”Anušić neće tek tako prihvatiti odlazak ministrice Tramišak, niti će se ona olako s time pomiriti, ovo se u Anušićevom krugu gleda kao početak okršaja između premijera Plenkovića i nove stranačke desnice koju župan predvodi već neko vrijeme, vidjeli ste i tijekom polemike o izmjenama izbornih jedinica da se Anušić suprostavio Plenkoviću, baš kao i onda kada je prozivao koaliciju sa SDSS-om”, podsjeća naš sugovornik te navodi da je i Anušić u posljednje vrijeme postao i oprezan, i skeptičan, ali i nepovjerljiv čak i prema osječkom gradonačelniku Ivanu Radiću.

Skepsa u Anušićevim redovima

”U Anušićevom krugu sumnja se da se Radić priklonio stranačkom vodstvu i da mu okreće leđa, a u osječko-baranjskom ogranku strahuje se od toga da je ovo Plenkovićev početak rušenja Anušića, uostalom i time što je doveo Branka Bačića za ministra Plenković pokazuje i dokazuje da se okružio samo s onima koji ga ni na koji način ne mogu ugroziti’‘, otkriva nadalje naš sugovornik. Sama Tramišak je nakon Plenkovićeve objave sazvala konferenciju za medije što se u hrvatskoj politici ne pamti, a na toj istoj konferenciji kazala je kako joj nisu poznati razlozi radi kojih bi bila smijenjena šaljući poruku da je HDZ jaka stranka, a da se mijenjaju i ministri, ali i premijeri.

Te njene riječi premijer Plenković nije doživio trivijalno kao što to tvrdi, objašnjava naš sugovornik iz vladajuće stranke te napominje kako je predsjednik Vlade svjestan da će ovim činom izazvati nezadovoljstvo među Anušićevim simpatizerima, na djelu desnice, ali i u slavonskoj organizaciji svoje stranke, no u premijerovom krugu također naglašavaju da je Tramišak kolateralna žrtva poljuljanih odnosa između njega i župana koji je previše uzletio.

”Plenković je srušio Tramišak da njeni ne bi srušili njega, ali je po svemu sudeći dirnuo u osinje gnijezdo, iz kojeg će sada dobivati brojne, bolne ubode koji mu u ovom trenutku možda niti nisu bili potrebni, no njemu je ovaj resor važan i zato se odlučio djelovati”, otkriva naš sugovornik pa podsjeća da Tramišak ionako nije mogla voditi ministarstvo po svojim zamislima jer joj je konstantno za vratom puhao premijerov savjetnik Savić čime se također potvrdilo Plenkovićevo nepovjerenje prema ministrici koja je puno obećavala.









Sada na njenu poziciju stiže državni tajnik Šime Erlić koji slovi kao kadar Božidara Kalmete, a u Slavoniji negoduju uz ostalo i radi toga što u Vladi premijera Plenkovića više nema niti jednoga ministra iz njihovoga kraja, a negodovanja bi se mogla nastaviti ukoliko se doista krene u prekrajanje izbornih jedinica.