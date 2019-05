Andrej Plenković (Photo by Jack Taylor/Getty Images)

Plenković komentirao rezultat: Nimalo samokritike! Posebno zahvalio jednoj zastupnici!

Autor: Dnevno

Nakon objave rezultata, biračima i glasačima obratio se i premijer Andrej Plenković koji je komentirao uspjeh HDZ-a na izborima koji su iza nas.

“Prije svega, jedna velika zahvala svima koji su radili u kampanji HDZ-a za naših četvero kandidata koji će biti u Europskom parlamentu od 4.srpnja. Moja druga poruka je poruka zadovoljstva o izlasku građana na Europske izbore, što znači da se građani sve više identificiraju s Europskim temama. Čestitam svim drugim zastupnicima i zastupnicama koji su dobili povjerenje građana i koji će, vjerujem, zastupati nacionalne interese Republike hrvatske u Europskom parlamentu. HDZ je principijalno na ove izbore izašao samostalno, te smatram da je ova odluka bila izuzetno dobra. Ono što se dogodilo je veliki broj lista koji su raspršili glasove te zbog kojih je i HDZ u konačnici dobio manje glasova”, kazao je Plenković te nadodao:

“Zadovoljan sam jer smo išli samostalno, jer smo osvojili četiri mandata i jer će naši zastupnici nastaviti se baviti europskim temama koje smo započeli. Uvjeren sam da će birači vidjeti tko su prave europske snage. Zalagat ćemo se za europske vrijednosti koje smo činili i do sada, s obzirom da će EPP, čija smo i mi članica, i dalje biti najveća politička opcija u Europskom parlamentu. Zahvaljujem stožeru, našim mladima, svima onima koji su za nas glasali i izvan Hrvatske. Zadovoljan sam jer je na našoj listi odabrana zastupnica iz Bosne i Hercegovine. Zahvaljujem svim kandidatima, ovo je jedan proces koji je važan za HDZ. Analizu rezultata započinjemo već sutra te ćemo vidjeti što smo mogli i trebali napraviti bolje u kampanji. Današnji dan za nas je relativna pobjeda, bilo bi nam draže da smo osvojili 5 mandata, no to će očito pričekati idući ciklus”, rekao je u svom obraćanju premijer Andrej Plenković.