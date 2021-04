PLENKOVIĆ KOMENTIRAO NAJNOVIJU ODLUKU EMA-e: ‘To je stav struke, a spremni smo naručiti i rusko cjepivo’

Autor: Andrej Jelušić

Premijer Andrej Plenković danas se obratio novinarima nakon današnjeg zaključka EMA-e o cjepivu Astra Zenece.

Podsjetimo, ranije danas je EMA objavila kako bi se neobični krvni ugrušci s niskim trombocitima trebali navesti kao vrlo rijetke nuspojave cjepiva, ali su ponovili kako ukupne koristi cjepiva ipak nadilaze rizike od primanja istoga.

“Korist od cijepljenja je veća”

Plenković je potvrdio kako je imao sastanak s predstavnicima HZJZ-a i ravnateljem HALMED-a.

“Činjenica je da je postojao određeni broj slučajeva gdje je moguća veza cijepljenja i nekih nuspojava, ali stav je EMA-e da su koristi veće od rizika cjepiva i s te strane HZJZ smatra da se može nastaviti cijepljenje cjepivom AstraZenece. To je stav struke kojeg ćemo mi kao Vlada slijediti”, kaže Plenković.

“Cjepiva štite od smrtnog ishoda, od teških oblika bolesti, simptoma, hospitalizacija itd. Tu se ništa nije promijenilo. Kada dođe do ovako brzog otkrića cjepiva za neku bolest, normalno je da u procesu cijepljenja milijuna ljudi dolazi do nekih nuspojava. Šaljemo istinite i točne poruke građanima o tome kakvo je to cjepivo”, dodao je.









Stiže rusko cjepivo?

Rekao je kako će tražiti mogućnost nabave dodatnih cjepiva različitih kompanija.

“Poslali smo tehničku dokumentaciju s nizom upita za Sputnik i spremni smo naručiti i to cjepivo. Za zdravstvenu sigurnost je uvijek dobro da imamo potvrde nadležnih tijela o sigurnosti cjepiva”, rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na današnji aktualac u Saboru.









“Praksa je da 70% oporbenih pitanja idu meni. Mogu preslušati sve to i čuti odgovore”, rekao je Plenković i osvrnuo se na pitanja zastupnice Mirele Ahmetović.

“Oporba pokušava koristiti aktualni sat da bi si priskrbila neki poen. Do sada nisu uspjeli, dobili su čak i kritike da su bili dosadni i plahi pa su se onda probudili i radili neke predstave, ali nisu uspjeli”, odgovorio je premijer u svom stilu.

Novinari su ga još jednom upitali o navodima da se guverner HNB-a Boris Vujčić dopisivao e-mailom s predstavnicima američkog fonda Knighthead.

“Pitajte njega. Nisam ni pratio cijelu tu priču. Pokušavam razabrati tako intenzivan napor koji se vraća na temu Agrokora jer je sada ono vrijeme Uskrsa kada su police Konzuma bile bez proizvoda, kada nije bilo novaca za plaće a Vlada je uspjela očuvati radna mjesta, omogućila da svi OPG-ovi dobiju novac, da dobavljači ostanu na nogama. To je ono što je bitno”, zaključio je Plenković.