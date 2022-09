‘PLENKOVIĆ KAŽE DA ŠEST GODINA JEDE GO*NA’! Raspudić nemilosrdno o izjavi premijera: ‘Prvi put je iskren. Nije se raspitao u kakvom je društvu’

Autor: M.P.

Nezavisni saborski zastupnik iz Kluba Mosta Nino Raspudić najavio je da će cijela oporba idući tjedan izaći s jednom jakom akcijom, ali nije htio otkrivati detalje.

Podsjetio je kako je premijer Andrej Plenković nedavno nakon presude HDZ-u rekao da je stranka za njegova mandata drugačija, a opet se dogodio niz afera.

“Ovo je nevjerojatna pljačka. Trebalo mi je neko vrijeme da složim u glavi gabarite ovog što se dogodilo”, rekao je Raspudić na N1.





Plenković se nije raspitao u kakvom je društvu

Osvrnuo se i na oca uhićenog direktora u Ini, umirovljenika na čijem se računu našlo 500 milijuna kuna,

“Moj otac je predavao matematiku 40 godina u školi, ako bacite kalkulaciju da je to u 40 godina 500 plaća, recimo da je to bilo 5.000 kuna današnjih prosjeka, dolazite do cifre da je taj ‘zlatni deda’ na računu imao novac kojeg 200 prosvjetnih radnika u 40 godina zaradi učeći tuđu djecu”, rekao je Raspudić koji smatra da je netko stajao iza Damira Škugora i uhićenih.

Na pitanje dole seže kriminalna hobotnica, kaže, najprije ćemo vidjeti Upravu i NO koje su postavili vladajući. “Ponavljam apel zviždite i pjevajte. Hoćete li na svoja leđa preuzeti i odrobijati maksimalne robije, a znamo da niste sami, mnogi su odrađivali posao i za druge.”

Smatra da su sigurno imali političku zaštitu te da je Plenković morao znati što se događa u Ini.

“Ako je ministar upozoren da cure ogromna sredstva, mora to reći predsjedniku Vlade. Siguran sam da je bio upoznat s dijelom ovih problema”, rekao je.

Upitan što je bio Plenkovićev interes u svemu tome, smatra da je to što je padobranom spušten u vrh HDZ-a, a njegove politike sa stranačkim vrijednostima nemaju veze.









“Nije se raspitao u kakvom je društvu.”

“Zlatni deda mogao platiti račun svakom kućanstvu”

Osvrnuo se i na izjavu premijera u kojoj je rekao da je bijesan jer već godinama jede tuđa “znate već što.”

“On je rekao da šest godina jede go*na s HDZ-om. To je prvi put da sam čuo nešto iskreno od tog čovjeka. Zašto to radiš? Zašto si ušao u taj kriminalni milje? Ništa nije promijenio, on je samo omogućio da u novom ruhu igraju dalje”, kazao je Raspudić pa ga nazvao ‘beskrupuloznim karijeristom koji je gledao buduću europsku karijeru’.









“Plenkoviću se ova afera dogodila u najgore moguće vrijeme. U situaciji energetskog rata, koji je globalan, stanja inflacije, oni nas uvjeravaju da je par ljudi maznulo i račun zlatnog dede stavilo sredstva kojima svakom kućanstvu u Hrvatskoj se mogao platiti jedan veliki zimski račun za grijanje”, istaknuo je Raspudić.