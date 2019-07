PLENKOVIĆ JOŠ NIŠTA NIJE ZAVRŠIO! NE NIJE TOLUŠIĆ! Stiže mu neočekivana i opasna prijetnja

Posljednjih dana HDZ-ovi sada već bivši ministri preživjeli su potpunu agoniju, jer otkako je Andrej Plenković najavio da kreće u rekonstrukciju vlade, oni su se koprcali pitajući se tko će se naći na meti premijera, kojega problemi pritišću sa svih strana. Šef Vlade, koji nastoji ostaviti dojam da je odlučan političar, svako se malo susretne s preprekom, koja vodi ka tome da mora spašavati sam sebe, prvo je javnost morao uvjeravati da čini sve kako bi spasio Agrokor, a onda su na svijetlo dana isplivali mailovi, i njegove veze sa skupinom Borg, koje je glavom platila ministrica Martina Dalić, pa se onda morao uhvatiti u koštac sa spašavanjem Uljanika, ali niti to baš i nije išlo po planu, i taman kada je djelom sanirao taj problem dočekali su ga europski izbori na kojima baš ništa nije išlo po planu, umjesto najavljenih pet, pa čak i šest mandata, uza sav cirskus s posjetom Angele Merkel, Plenkovićev europski HDZ iz te bitke izlazi sa skromna četiri mandata, a ta skromna četiri mandata u političku arenu vraćaju Plenkovićeva najljućeg suparnika, otpisanog Milijana Brkića.

I baš tada učinilo se Plenkoviću zgodno kliznuti nazad na briselske pozornice, ostavljajući svojim pulenima krčkanje u političkoj kaljuži koju je sam stvorio, ali ni tu nije pokazao pretjeran uspjeh, pa se podvijena repa vratio u Lijepu našu. Ustanak u HDz-u rekonstrukcijom Vlade defititivno nije okončao, štoviše on ga je dodatno zaoštrio pa bi tako uskoro osim Davora Stiera i Mire Kovača, na scenu mogli isplivati i neki drugi kandidati za šefa HDZ-a, poput primjerice smjenjenog Tolušića, no hoće li se Plenković stići baviti strankom, kada rekonstrukcijom nije u potpunosti sanirao probleme u Vladi?

HNS-ovci se posljednjih dana opasno pogiravaju njime, pa je tako mladi župan Posavec svojim biračima, onoj vojsci od dva posto ponudio ispriku zbog suradnje s HDZ-om, ujedno govoreći kako bi i prije rekonstrukcije Vlade, trebalo raskinuti suradnju s najvećom strankom vladajuće koalicije. Dakle, HNS-ov potencijalni šef sam je Plenkoviću najavio da će se oni rekonsturirati na svoju ruku, a Plenković je za to vrijeme rekonstruirao HDZ-ove ministre izazivajući salve bijesa u svojoj stranci.

Naravno u Plenkovićevoj križaljci ne treba zaboraviti niti na SDSS čiji šef Milorad Pupovac svako malo izdominira nad premijerom pokazujući mu kako je baš on šef u dvorištu u kojem kakti Plenković vlada. Međuljudski odnosi u HDZ-u, nikada nisu bili gori, stranka je duboko podjeljenja, i postaje ono što je Plenković nekoć predbacivao Karamarku taocem jednog čovjeka, da premijer gubi tlo pod nogama svjedoči i strategija kroz koju vlada komunicira s javnošću jer stječe se dojam da Plenković od vrućih tema bježi kao od vrućeg krumpira, prepuštajući sve suradnicima.

Dodatni uteg Plenkoviću jest i poljuljani rejting HDZ-a, ali činjenica da će se uskoro morati suočiti s lošim rejtingom njihove po svemu sudeći kandidatkinje za predsjedničke izbore Kolinde Grabar-Kitarović, ljeto koje se do sada nije pokazalo po velikim temperaturama, u HDZ bi ipak kako za sada stvari stoje moglo donijeti uzavrelu atmosferu, rasplet u stranci tek se treba dogoditi, i to do kraja ove godine.