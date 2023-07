Plenković jednu riječ ponavljao non stop: Jeste li skužili kako je nazvao Milanovićevo obraćanje?

Autor: Z.S.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković reagirao je na govor predsjednika Zorana Milanovića, u kojem ga je optužio da vrši ‘udar na Ustav i demokraciju’ zbog toga što odbija sastanak oko imenovanja novog šefa VSOA-e, već kandidata predlaže ministar obrane Mario Banožić.

Zanimljivo, tijekom govora u više ne navrata ponovio riječ ‘blesimetar‘ dok je Milanovićevo obraćanje nazvao ‘blesimetar poslanicom’.

Evo nekih citata gdje spominje riječ ‘blesimetar’:





“Provjeravao sam da nije neki blagdan, nije Božić, a ni Dan državnosti. Ništa od onoga što je uobičajeno za formu putem čitanja s blesimetra. Forma krajnje neuobičajena i nova od strane Milanovića.”

“Cijeli mandat mu prolazi da glumi šega oporbe, stvara ozračje da se oko njegovih kritika valjda okupi lijeva i krajnje desna oporba. To je jedina poruka koja se može iščitati iz blesimetar poslanice.”

Dijalog s blesimetra

“Dio promatrača navija, njima je to štos. Pa danas plaču, jedan komentator je rekao da mu to s blesimetra nije bilo dojmljivo.”

“Nisam bio konkretan? Kada u politici pristanete na dijalog s nekim, pristajte na dijalog u njegovoj punini, ne na dijalog s blesimetra.”

















“Nisam ništa novo saznao, to se ne može saznati preko noći. Molim vas da pratite dnevni niz aktivnosti što sve radimo. Tražio sam ministra gospodarstva da traži očitovanja svih aktera, nakon toga ćemo donositi odluke i ocjene. A to da je Milanović koristio blesimetar, a nije Dan državnosti, a on ne poštuje taj dan i takve prakse nigdje nema, kada netko takav krene u političko optuživanje Vlade, jasno je da glumi šefa oporbe”.

Što je blesimetar?

‘Blesimetar’, odnosno teleprompter, je elektronički uređaj koji se koristi u televizijskoj produkciji, govorima i javnim nastupima kako bi se olakšalo čitanje teksta pred kamerama ili pred publikom. To je sustav koji prikazuje tekst na posebnom zaslonu postavljenom ispred govornika ili iznad objektiva kamere. Tekst se prikazuje u obliku velikih, jasno vidljivih slova koje govornik može čitati dok gleda ravno prema kameri ili publici. Teleprompter omogućuje govorniku da zadrži kontakt očima s gledateljima ili publikom, dok istovremeno pruža prikladno smješten tekst koji se treba izgovoriti. Ovaj uređaj se često koristi u televizijskim vijestima, političkim govorima, televizijskim emisijama, prezentacijama i drugim situacijama u kojima je važno imati glatko i sigurno čitanje teksta bez potrebe za gledanjem papira ili ekrana.