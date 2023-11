Plenković je zbog nje posebno nervozan: Pitanje je dana kada će pasti Obuljen Koržinek

Autor: Iva Međugorac

U redovima premijera Andreja Plenkovića pripreme za parlamentarne izbore krenule su punim kapacitetima, a s obzirom na to da je riječ o izborima na kojima će se Plenković boriti za treći uzastopni mandat sasvim je razumljivo da on ništa ne želi prepustiti slučaju.

Svojim je stranačkim kolegama, a posebice kolegama iz Vlade premijer već jasno dao do znanja da uoči izbora ne želi nikakve afere, gafove i propuste, no izgleda da je to nešto na što on ipak ne može imati utjecaj s obzirom na to da je i ovih dana u medijski prostor isplivala afera njegove najdugovječnije ministrice.





Plenković mora biti oprezan radi izbora

Riječ je o ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek kojoj bi kako se govori uskoro na vrata trebali pokucati europski istražitelji s namjerom da je saslušaju jer je u najmanju ruku neobično da se provode uhićenja i privode brojni protagonisti afere na Geodetskom fakultetu kojemu je ministarstvo kojim rukovodi Obuljen Koržinek odobrilo sredstva bez natječaja. To je tema koju su navodno već načeli i osumnjičenici, a to je ujedno i tema koja kod premijera Plenkovića izaziva posebnu dozu nervoze.

”Nitko se u Vladi i stranci ne usudi postaviti mu pitanje na tu temu. Plenković na to ludi. Strahovito je nervozan, ali i sam nastoji pratiti tijek događanja jer nije spreman tek tako se odreći ministrice Obuljen s kojom godinama surađuje, njih su dvoje posebno prisni, a Plenković ju je posebno cijenio baš radi toga što se do sada nije eksponirala po pitanju afera, niti ga je ikada dovodila u ovakve probleme i neugodne situacije”, kaže naš sugovornik iz Vlade te dodaje da je situacija sada dodatno neugodna baš zbog kampanje koja očekuje Plenkovića.

”Njemu su ti izbori koji dolaze odlučujući za karijeru, on se ako doživi poraz nema čemu nadati- ni europskoj, ni karijeri u Hrvatskoj. Sve i da ostane na razini saborskog zastupnika to bi za Plenkovića bio ogroman i bolan udarac, naprosto bi to smatrao svojim velikim porazom, a to bi ujedno bio i udarac na njegov ego”, smatra naš sugovornik te dodaje da se Plenković bez puno razmišljanja i bez previše kalkuliranja odrekao donedavnog ministra obrane Marija Banožića nakon što se saznalo da je protagonist prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao 40-godišnji Goran Šarić.

Plenković navodno oko Banožićeve smjene nije dvojio niti sekunde, dapače, nekima se činilo da je odluku donio prenaglo.

Situacija s Obuljen je kompleksnija

No, s Obuljen je situacija ipak nešto kompleksnija pošto ona spada u prvi krug njegovih najbližih suradnika. ”Premijer Plenković neće dopustiti greške to je sigurno, ako se ova priča nastavi i ako doista dođe do njenog ispitivanja Plenković će joj se sigurno zahvaliti na suradnju, on svoju karijeru neće ni zbog koga žrtvovati, a to i Obuljen Koržinek kao njegova najbliskija suradnica vrlo dobro zna.









Lako je moguće da se i sa njom primijeni već viđeni model prema kojem će ona napustiti Vladu da premijeru ne bi bila teret, a onda će joj se pronaći neka nova pozicija te će se očekivati da se barem medijski prostor rastereti od ovog slučaja. To je situacija koju je Plenković sa svojim ministrima dobro uvježbao, a na taj način među prvima iz Vlade otišla je bivša ministrica gospodarstva Martina Dalić’‘, podsjeća naš sugovornik te kaže da s Obuljen postoji dodatna doza opreza jer se ovdje problematizira europski novac, a to bi pak moglo biti nezgodno ukoliko se premijer Plenković karijeru odluči nastaviti u Europskoj komisiji.

”Plenković zato i je ovih dana naglašavao da dodijeljena sredstva nemaju veze s fondovima, to je jedan od pokazatelja njegove panike, ali je sve ovo što mu se s ministrima događa pokazatelj da se on i među najbližim suradnicima okružio osobama koje su sklone aferama i koje nisu dorasle pozicijama na kojima se nalaze. Ukoliko doista kani osvojiti taj treći mandat i vladati državom Plenković će se morati pripremiti na zaokret i okružiti proaktivnim osobama koje su u stanju uzdrmati ta ministarstva i provesti konkretne reforme koje će se osjetiti na terenu i među građanima”, smatra naš sugovornik koji pri tom dodaje da u tom slučaju premijer Plenković mora u svoje redove uvesti osobe koje su se ostvarile radom na terenu, a on je pak do sada umjesto toga birao uglavnom činovnike koji su do ministarske fotelje stigli bez da su ikada zaradili kunu u privatnom sektoru.

Što će biti u budućoj vladi teško je precizirati, no pojedinci u Vladi preciziraju da je pitanje dana kada će Plenković zbog europske istrage biti primoran razići se s ministricom Obuljen Koržinek kojoj ni samoj nije svejedno pa je stoga zbog nervoze napadom na novinarku Doru Kršul nastojala ublažiti situaciji i skrenuti pozornost izazivajući na taj način još veću lavinu neugodnosti kojima se ne nazire kraj.