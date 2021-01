PLENKOVIĆ JE VIKAO, BIJESNIO I PRIJETIO! Hitno sazvan sastanak: Na opasnost je upozoravan

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković imao je ovih dana prilično nezahvalnu ulogu u spašavanju svojeg stranačkog šefa Andreja Plenkovića pa je silom prilika morao odgoditi glasanje o svim točkama dnevnog reda, među kojima se uz brojne Vladine prijedloge našao i onaj Mostov u kojem se trebalo glasati o članarini za HGK.

Vladajući su kao što je poznato ostali kratki za jednu ruku svojeg zastupnika Miroslava Tuđmana koji se posljednjih tjedana oporavlja od koronavirusa. Nije međutim Plenkovića naljutila samo oporbena inicijativa već i nelojalnost njegovih koalicijskih partnera koji su se namjeravali pridružiti Mostovoj inicijativi, a tu poseban naglasak valja staviti na HSLS.

”Naravno da je Plenković poludio, bjesnio je jer ga je to što HSLS izvodi zateklo. Mi smo mislili da s ovom novom koalicijom nećemo imati problema kao što smo ranije imali s HNS-om i Bandićevim žetončićima, ali očito da zbog 76 ruku HDZ i dalje u vladi kojom dominira ima podanički položaj. To je nedopustivo, ali Plenković je na tu opasnost i ranije upozoravan”, otkriva naš sugovornik blizak premijeru te priznaje kako su i prije ovog nemilog događaja nastojali vrbovati niz zastupnika da se pridruže njihovoj većini no za sada to nije polučilo uspjehe.

”Plenkoviću sada dok se ne proširi potpora vladi preostaje samo pritisak na partnere, zato i jesmo hitno sazvali sastanak, on je zaista bjesnio, bilo je povišenih tonova, a Plenković je Hrebaku jasno dao do znanja da zaboravi na potporu na lokalnim izborima ukoliko se nastavi ovako pogiravati, očito je on tu poruku dobro shvatio pa smo uspjeli dogovoriti to da se Mostov prijedlog odbaci, no pokušati ćemo i sa time odugovlačiti jer premijer je u poziciji da sada nikome ne može vjerovati niti ikome vjeruje. Točno je ovo što se piše da je Plenković na sastanku prijetio novim izborima, ali što je drugo mogao. Čovjek je ljut i to s razlogom, oporba je tu da djeluje i puca, međutim kad vam to rade ljudi s kojima surađujete, e to onda može rezultirati samo pritiscima i svađama. No Plenković to zna i ranije je bio pod takvim utezima pa je opet s izbora izašao kao pobjednik”, zaključuje naš sugovornik.