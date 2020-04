PLENKOVIĆ JE VEĆ U KAMPANJI! Pobuna u SDP-u: Ovo mu nećemo dopustiti

Kada god da se izbori održali, jedno je sigurno, premijer i predsjednik HDZ-a već je u kampanji, a da je tome tako potvrđuju i njegova intenzivni javni nastupi, ali i putovanja.

Tako je primjerice ovih dana posjetio Slavoniju i Baranju gdje je sudjelovao na potpisivanju ugovora o izgradnji dionice autoceste A5 inače dijela Koridora 5C između mosta Halasica i Belog Manastira. Hvaleći taj nužan projekt, Plenković je obećao da će se založiti za budućnost Slavonije, stavljajući poseban naglasak na poljoprivredu. Istodobno, pozdravio je odluku o tome da nedjelja bude neradna, a sve to nije tek puka slučajnost. Upućeni u HDZ-u svjedoče da su oni s pripremama za izbore već krenuli, no, smatraju kako još nije vrijeme da se s time izlazi u javni prostor.

”Plenkoviću je vrlo važno da osvoji još jedan mandat, to bi dodatno stabiliziralo njegovu poziciju u stranci, dobro stojimo s pandemijom koronavirusa, ekonomske mjere relativno su korektne, a premijer u punom naponu snage, vrlo je izgledno da će sada češće putovati Hrvatskom, ne negiramo da se polako pripremamo za kampanju”, poručuje naš sugovornik iz HDZ-a.

A osim što se u HDZ-u sve otvorenije progovara o izborima na to da Plenković već sudjeluje u kampanji upozorio je na društvenim mrežama politički analitičar Igor Peternel.

”Plenković slobodno o javnom trošku okružen tjelohraniteljima i medijima šetka Hrvatskom i vodi predizbornu kampanju, a mi ostali građani i(li) sudionici na izborima ne možemo ni 50 km bez propusnice! Demokracija na HDZ način”, poručio je.

Teze nalik ovoj Peternelovoj provlače se i u najvećoj oporbenoj stranci. Naime, u SDP-u drže da će HDZ iskoristiti krizu za manipulaciju izborima, te da će sve ostale opcije u tom slučaju biti zakinute. ”Kampanja se u ovim uvjetima teško može provesti, Plenković će dominirati kroz medije, on kao premijer doista može nesmetano i putovati, njemu sve ide na ruku, ali to nije korektno, i pošteno, legitimitet izbora u ovakvim okalnostima po nama je upitan”, konstatira naš sugovornik iz SDP-a naglašavajući da mu oni to neće dopustiti.