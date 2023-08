Plenković je uspio, Hrvati zaboravili na ogromnu aferu: Daleko od očiju javnosti traži dva nova ministra

Autor: Ivana Violić / 7dnevno

Navijački neredi i privođenje onih koji su njima sudjelovali u Grčkoj, kao i privremeno primirje između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Republike Zorana Milanovića, u drugi su plan uspjeli gurnuti aferu u HEP-u zbog koje su se lomila koplja ne samo između vladajućih i oporbe nego i između ministra gospodarstva Davora Filipovića i prvog čovjeka HEP-a, utjecajnog HDZ-ovca Frane Barbarića. Tko je odgovoran za propuste u toj kompaniji te za prodaju viška plina po smiješno niskim cijenama, javnost zasad službeno nije imala prilike saznati, a Plenkoviću je baš to bilo u planu: marginalizirati aferu, a onda hladne glave donositi odluke, pritom minorizirajući i samu aferu i vlastitu ulogu u njoj.

Kupovanje mira

Ovo će biti nešto veliko, tvrdilo se i u HDZ-u u jeku afere u HEP-u zbog koje se pred kamerama znojio i Plenković, odbacujući teze o vlastitoj odgovornosti i hvaleći Vladu i tamo gdje je hvaliti nije trebalo. Sve u svemu, strategija je upalila, što je vidljivo i na HDZ-ovu rejtingu koji je stabilan bez obzira na neugodne napise o ovom veoma važnom slučaju, kojim se, ne treba to zaboraviti, još zabavljaju USKOK-ovi istražitelji pa je pitanje što će oni otkriti i što Plenkovićeva ministra Filipovića, ali i ostatak klike vezane uz aferu u HEP-u očekuje već u rujnu.

Upućeni svjedoče da premijer Plenković i ministar gospodarstva već neko vrijeme nisu u dobrim odnosima, i to ne samo zbog afere u HEP-u nego i zbog toga što je Plenković od mladog ministra imao mnogo veća očekivanja.

Umjesto da ih ispuni, Filipović je ušao u sukob s Barbarićem, ne reagirajući na njegova upozorenja o višku plina.

Uz to, ministar se zamjerio poduzetnicima i trgovcima ulazeći s njima u sukob zbog rasta cijena koji nije znao suzbiti adekvatnijim mjerama od one famozne aplikacije koja je trebala kontrolirati cijene na tržištu, što na koncu nije dalo nikakav rezultat. Kako se afera HEP povukla s naslovnica, tako je i Filipović posljednjih tjedana nestao iz javnog prostora te otišao na godišnji odmor koji provodi s obitelji, no ministar ni na odmoru nije i ne može biti spokojan. Premda se u HDZ-u govori kako Plenković, bez obzira na distancu, ministra Filipovića još nije potpuno otpisao, premijer je u vezi s njegovim opstankom na ministarskoj poziciji prilično oprezan te postoji mogućnost da mu se u rujnu zahvali na suradnji, ali da mu ponudi neku novu fotelju u kojoj će biti manje eksponiran, kao i njegovu prethodniku Tomislavu Ćoriću.

To bi, kako se tvrdi u vladajućim redovima, bila svojevrsna kompenzacija i kupovanje mira, ali je upitno hoće li Filipović prihvatiti takvu vrstu dogovora s obzirom na to da bi u tom slučaju ispalo da on prihvaća odgovornost za aferu u HEP-u, što njemu ne ide u prilog. Za razliku od Ćorića kojemu distanca od medija odgovara, Filipović je tip kojemu medijska pažnja laska. On voli biti u središtu pozornosti, voli kada se o njemu govori i voli taj osjećaj važnosti koji sa sobom nosi ministarska fotelja, tvrde oni koji ga dobro poznaju, te kažu kako on vrlo dobro zna da Plenković daleko od očiju javnosti po HDZ-u traži njegova nasljednika, što ministar ne pripisuje svojim gafovima i propustima, nego Barbarićevu pritisku na premijera Plenkovića.

I baš zato, ako Filipović i pristane na svojevrsnu Plenkovićevu kompenzacijsku ponudu, on neće otići ako se premijer ne odluči riješiti i samog Barbarića, iako ga ovaj doista jest obavijestio o postojanju viška plina i problematici koju to sa sobom nosi. Glasine koje kruže vladajućim redovima daju naslutiti da HDZ i Plenkovića najesen očekuje nova runda unutarstranačkih sukoba i previranja, što sasvim sigurno nije ugodno ni za premijera koji je kraj ove godine kanio maksimalno iskoristiti za pripremu kampanje za parlamentarne izbore.

Manjak kompetencija

Teško će Plenković pripremiti teren za izbore i busati se u prsa svojim uspjesima kada se zna da u dvama ključnim resorima – onom gospodarskom koji vodi Filipović i onom financijskom koji vodi Marko Filipović – gomila probleme s kakvima se ranije nije sretao. Da je i Primorac, na čiji su manjak kompetencija HDZ-ovci premijera već upozoravali, ozbiljno podbacio kao ministar, potvrđuju posljednji podaci HNB-a prema kojima je bruto inozemni dug Hrvatske krajem travnja iznosio 58 milijardi eura, što je za 7,1 milijardu, odnosno 14 posto više nego godinu ranije, što je zabrinjavajuće, a u vladajućim redovima to pripisuju nestranačkom ministru Primorcu.









Dva mlada ministra trebala su stasati u Plenkovićeve lavove i stratege na kojima će se graditi kampanja za iduće izbore, a umjesto toga, Plenković će i ovu kampanju koja mu dolazi morati iznijeti na vlastitim plećima, oslanjajući se na unutarstranačke kapitalce i doajene, što pak znači da u vodu još jednom padaju i njegovi davno spominjani planovi o pomlađivanju HDZ-a.