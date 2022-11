PLENKOVIĆ JE U VUKOVARU IZGOVORIO NEŠTO ŠTO NIJE SMIO! Anušić se oglasio na fejsu: U HDZ-u ogorčeni

Autor: Iva Međugorac

HDZ ostaje sa SDSS-om, poručio je premijer Andrej Plenković iz vukovarske Kolone sjećanja naglašavajući da će Hrvatska proces traženja nestalih nastaviti zbog poštovanja prema nestalima i njihovim obiteljima. ”’Jako dobro znamo, da bi se otkrila mjesta gdje se nestali nalaze, bitna je suradnja onih koji o tome znaju više nego mi, a oni koji znaju više nisu u Hrvatskoj, nego u Beogradu”, kazao je Plenković dodajući da je politika pomirbe i suživota jedina politika bitna za budućnost. “Bitno je da predstavnici Srba u Hrvatskoj, a njih u Saboru predstavlja SDSS, iskažu poštovanje prema žrtvi Vukovara. To što izražavaju i poštovanje prema Srbima poginulim u Domovinskom ratu je nešto što razumijemo i poštujemo”, izjavio je Plenković komentirajući upite je li prikladno da Milorad Pupovac (17. studenoga baca vijenac u Dunav u spomen i na srpske i na hrvatske žrtve.

Premijerove izjave iz Vukovara pomno su se pratile i u njegovom HDZ-u u kojem je desno krilo stranke ogorčeno premijerovim porukama.

”Nitko nema ništa protiv politike pomirbe, ali ona mora biti obostrana, kakva je to politika pomirbe koju Pupovac promovira kada on istodobno koketira s Aleksandrom Vučićem koji nas ne prestaje provocirati, ljetos je digao hajku oko pokušaja njegova dolaska u Jasenovac, bunio se kada je Plenković odbacio optužbe za hrvatske vojne pilote za Oluju, odlazi na gostovanja kod Milorada Dodika i s njim slavi Dan Republike Srpske, a Plenković priča o politici pomirbe i gura nas u neprirodan zagrljaj, za politiku pomirbe potrebna je istina, a Srbija je ne nudi. Ako već nije imao što konkretno za reći, Plenković je bar u Vukovaru trebao prešutjeti Pupavca i SDSS i ondje ih ne spominjati, ono što on nije rekao izgovorio je Ivan Penava”, žestoko komentira naš sugovornik s desnog krila stranke te primjećuje da se potpredsjednik HDZ-a Ivan Anušić ove godine nije pojavio u Vukovaru, već je umjesto toga baš poput predsjednika Milanovića odlučio posjetiti Škabrnju, što je Anušić potvrdio i na svojem face profilu.





”S prijateljima i suborcima iz Udruge hrvatskih branitelja Antunovac – Ivanovac danas smo odali počast žrtvama Škabrnje. Pred nama braniteljima su iznimno teški dani u godini koji vraćaju sjećanja na nadljudske napore kojima smo iz dana u dan odgađali slom obrane Vukovara, Škabrnje, Antunovca pa sve do Osijeka. Koliko god bole sjećanja, ponos je danas ipak veći. Mi smo ti koji su donijeli pobjedu! Hrvatska je vojska pobjednička i nijedna žrtva nije bila uzaludna. To ne smijemo nikada zaboraviti”, poručio je Anušić kojega u HDZ-u nazivaju jednim od predvodnika unutarstranačkog konzervativnog krila pa i iz ove njegove geste iščitavaju simboliku. ”Anušić je između redaka ovim riječima s fejsa i Plenkoviću dao do znanja što misli, mi u ovim danima trebamo govoriti isključivo o našoj pobjedničkoj vojsci, i danima ponosa, to je poanta. Osim toga, ne zaboravite da je Anušić i uoči lokalnih izbora kritizirao Pupovca, nije problem pomirba, dapače ona se treba zagovarati, i živjeti, ali pitanje je s kime, i tko su ljudi koji je trebaju predvoditi”, zaključuje naš sugovornik.

Zaključke na ovu temu iznosio je i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava čije riječi Plenković navodno nije čuo, no zato su ih čuli u Plenkovićevom HDZ-u u kojem tvrde da je šef DP-a očitao bukvicu šefu SDSS-a. ”Pupovac sa svojom klikom koristi srpske žrtve i neka imena, sporna imena i datume zato što nakon 17. dolazi 18. Čisti čin provokacije, poslao sam dopis i apeliram na Vladu jer su donijeli zakon o posebnom pijetetu za Vukovar, poštujte ga. Idemo sada u bolnicu u tužnu atmosferu, nemojte dozvoliti da nas pljuju u našoj Hrvatskoj s izmišljenim događajima”, izjavio je Penava dodajući kako se radi o izdaji Vukovara i Hrvatske. “Nitko od generalštaba JNA nije odgovarao, u prosincu će u Saboru biti izvješće glavne državne odvjetnice i Vrhovnog suda, saborska većina će dići ruke kao da ratni zločini ne postoje, meni to govori da ne smijemo imati dlake na jeziku, svima treba biti jasno – ne možemo za neprocesuiranje kriviti Haag i Vučića, jedino možemo kriviti pravosudni sustav i vlast”, poručio je Penava.