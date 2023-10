Plenković je u mladosti bio štreber, Benčić prodavala petarde, a Raspudić se školovao u Italiji

Autor: Iva Međugorac

Proteklih se dana otkako je najavila kandidaturu za premijerku Sandra Benčić ne prestaje pojavljivati u javnom prostoru u kojem konkurenti podrobno analiziraju svaki detalj njezine biografije pa se stoga moglo saznati da je potencijalna predsjednica Vlade iz redova stranke Možemo godinama studirala, a da je pored toga iza nje niz neuspješnih poslovnih poduhvata odnosno obrta. Osim toga, ovih je dana Hrvoje Zekanović naciji obznanio da je Benčić svojedobno prodavala petarde zbog čega se sukobljavala i sa policijom pošto je za taj posao prijavljena, no Benčić je objasnila kako se radilo o studenskom poslu.

Kao studentica radila na štandu

“Radila sam kao studentica na Božićnom sajmu, na štandu sam prodavala ukrase, petarde, sve te božićne stvari. Policija nam je više puta dolazila, kontrolirali su datum do kojeg se može prodavati petarde. Kao da smo mi studenti znali za taj datum. Oni su tad priveli nekoliko nas studenata, ali ne i vlasnika. Odmah su nas pustili”, izjavila je Benčić.





Kada je riječ o ostalim poznatim kandidatima za premijera treba reći da premijer Plenković kao student zagrebačkog Pravnog fakulteta tih problema nije imao. Štoviše, oni koji ga poznaju iz mladih dana opisati će ga kao poprilično predanog, marljivog i odgovornog studenta, neki će reći da je Plenković bio čak i štreber, no što god da je bio kada je školovanje u pitanju aktualni premijer koji će se sa svojim HDZ-om boriti za još jedan mandat bio je vrhunski student, te je ‘pravo’ za razliku od Benčić završio u roku.

Karijeru je zatim započeo u Ministarstvu vanjskih poslova kao stručni suradnik na Odjelu za europske integracije, a njegov posao u to doba bio je baviti se odnosima između Hrvatske, Europske unije i Vijeća Europe, zatim postaje voditelj Ureda zamjenika ministra Ivana Šimonovića, a to mu je pružilo priliku da se pobliže upozna s djelovanjem ministarstva i vanjskopolitičkim aktivnostima Hrvatske. U mladosti je Plenković dakle gradio diplomatsku karijeru, a kao diplomat održavao je i brojna predavanjima na pravnim fakultetima kako u Hrvatskoj, tako i u drugim institucijama i zakladama diljem EU.

Raspudić od Mostara do Italije

Hoće li biti kandidat za premijera Mostov Nino Raspudić još uvijek nije precizirao no sve upućuje na to da se i on nalazi u svojevrsnoj kampanji za šefa Vlade. On je pak u mladosti gradio svoju neupitnu akademsku karijeru, a malo je poznato da je svojevremeno objavljivao kolumne u Feral Tribuneu, iako Raspudić taj dio svoje biografije opovrgava, oni koji ga znaju iz tog vremena tvrde da mu je za tekstove u ovom mediju uplaćivan honorar. U svojem rodnom Mostaru Raspudić je zapamćen i po tome što je ondje zajedno s Veselinom Gatalom podigao spomenik Bruceu Leeju tvrdeći da mu je dozlogrdilo da ga pitaju je li iz istočnog ili zapadnog Mostara kao da je to životno presudna odrednica.

Vrijeme je to u kojem je Raspudić bio svojevrsna ikona lijeve pa i aktivističke scene, na kojoj Hercegovci inače nisu lako prolazili, no taj period nije dugo potrajao. Inače je Raspudić osnovnu školu završio u Mostaru, a rat je izbio kada je on pohađao drugi razred srednje pa je treći razred gimnazije završio u izbjeglištvu u Makarskoj, a maturirao je u Trevisu u Italiji. Diplomirao je filozofiju i talijanski jezik i književnost na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, a iako tvrdi da nije bio štreber fakultet je završio s prosjekom 4,9. Nakon toga je magistrirao, a zatim i doktorirao te počeo pisati kolumne uz ostalo i za Večernji list.

Neobične poslovne veze Peđe Grbina

Za razliku od Raspudića svoju je kandidaturu za premijera oslužbenio šef SDP-a Peđa Grbin koji je inače rodom iz Pule. On je također završio pravo, a u vrijeme kada je bio saborski zastupnik SDP-a Grbin je na početku svoje političke karijere bio i prokurist tvrtke Victoria Delfin u vlasništvu obitelji Jakupi, koja je tijesno surađivala s klanom Osmani iz Hamburga. Grbin je prokurist navedene tvrtke bio od 2010. do 2014. te je bio ovlašten poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun toga trgovačkog društva koje je mogao zastupati u postupcima pred upravnim i drugim državnim tijelima, ustanovama, ali i državnim i izabranim sudovima. Tvrtka Victoria Delfin prema sudskom registru na noge je postavljena 2010. u Puli, a u opisu djelatnosti navodi se turizam, ugostiteljstvo, građevina, catering pa i javni prijevoz.

Braća Jakupi – Kole, Pjeter i Anton koja se povezuju s tvrtkom, u hrvatskoj javnosti možda i nisu neka zvučna imena, u pojedinim medijima može se pronaći tek podatak da je Anton preuzeo poslovanje od svojega brata Kole, koji je bio na odsluženju zatvorske kazne u Puli zbog naručivanja ubojstva iz 2006. Ova za hrvatsku javnost tajanstvena braća, u njemačkim su medijima dobro poznata, njihove tiskovine povezivale su ih s albanskom mafijom u svojoj zemlji, odnosno s klanom Osmani iz Hamburga.

O Jakupijima su ponešto pisali i slovački mediji koji su tvrdili da se njihovi poslovi odvijaju na relaciji Bratislava – Prag – Rovinj, a spominjalo ih se i zbog poslovnih kontakata u Beču te se tvrdilo kako su u mnogim europskim metropolama registrirane tvrtke čiji su vlasnici braća Jakupi. Jedna od tvrtki je i Victoria Immobilien iz Beča, koja se povezivala s gradnjom pulskog Shopping Malla. Važnu ulogu tu je je odigrao češki biznismen Marek Zvara, ali i hrvatski poduzetnik Predrag Đorđević, čiji su poslovni pothvati u hrvatskim medijima povezivani s Antom Nobilom i Mićom Carićem.









Zvara je pak suvlasnik austrijske tvrtke na čijem je čelu Anton Jakupi.Ta tvrtka kupila je projekt gradnje pulskog trgovačkog centra, a kao investitor se spominje tvrtka CCS ulaganja iz Zagreba, na čijem je čelu Đorđević. Zanimljivo, dotični je u predstečajnoj nagodbi uspio kupiti i čuvenu Puljanku. Dok su se svi ti poslovi odvijali, Grbin je bio prokurist u tvrtki Victoria Delfin, a u isto vrijeme obnašao je dužnost gradskog vijećnika, a zatim i saborskog zastupnika.

O svojim nekadašnjim suradnicima Grbin se nikada nije previše oglašavao, no on je ionako vrlo rano počeo pokazivati interes za politiku pa se u SDP učlanio sa svega 19 godina, a već sa 26 godina u svojoj Puli osnovao je vlastiti odvjetnički ured. S obzirom na njegovu visinu, posve je razumljivo da je u mladosti želio postati košarkaš. Premda je igrao za klub Gradine iz Pule, sportsku karijeru prekida po dolasku na studij u Zagreb, danas pak košarku igra rekreativno s prijateljima.