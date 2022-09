PLENKOVIĆ JE STJERAN U KUT! Ti ljudi su ga opkolili: Premijer u raljama korupcije! Ruke su mu vezane

Autor: Iva Međugorac

”Najveći problem premijera Andreja Plenkovića je taj što se okružio pogrešnim savjetnicima, to su ljudi koji su ga opkolili kako bi sačuvali vlastite pozicije i fotelje, i ljudi koji imaju doticaja s korupcijom, radi čega su i Plenkoviću ruke vezane”, otkriva u razgovoru za naš portal jedan od najbližih premijerovih suradnika te naglašava da se Plenković radi toga teško nosi i sa aferom Ina, jer nije posve jasno tko su vodeći ljudi iz vladajuće stranke koji su imali doticaja s ovom mučnom pričom koja je zapravo tek jedna u nizu HDZ-ovih afera.

”Plenković ne živi u realnosti, on nije svjestan koliko zarađuju policajci, doktori, a država puca na sve strane, svjestan je on HDZ-ovih afera, korupcije i kriminala, ali to je takva mreža da je to nemoguće probiti, on je time praktički stjeran u kut, sa čistkom u stranci je zakasnio, nedostajalo mu je hrabrosti i zato danas i je tu gdje, je”, navodi naš sugovornik koji u tome vidi razloge HDZ-ova i Plenkovićeva pada rejtinga sada kada se premijer odlučio pripremati za treći mandat, ali i sada kada Hrvatsku očekuje velika i duboka kriza.

”Vidite i sami da je HDZ u kadrovskoj krizi, Plenkovićev HDZ od napada za korupciju brani Mario Kapulica koji sve češće istupa u medijskom prostoru na tu temu, a to je u najmanju ruku promašaj”, naglašava nadalje naš sugovornik te napominje da je Kapulica tek jedan od problematičnih Plenkovićevih kadrova. ‘





Nije baš promijenio HDZ

‘To su ljudi koji su u stranci još od Sanaderova doba, oni su u stranci i politici aktivni uglavnom radi toga što njihovi privatni poslovi nisu profunkcionirali, Plenković je najavljivao još na početku mandata da će mijenjati HDZ, a zatim i Hrvatsku, ali taj plan bi podrazumijevao velike čistke i sukobe u stranci, on za to nema snage, niti zna od kuda krenuti, samo u ovoj posljednjoj aferi država je oštećena za milijardu kuna, a ne treba zaboraviti niti na aferu Borg, koja bi tek mogla stići na naplatu” nabraja naš sugovornik dalje pa se onda ponovno referira na Kapulicu i njegove tvrtke Punkt knjigovodstvo i Orsus koje su u stečaju, a čije kratkoročne obveze su iznosile skoro 30 milijuna kuna.

”Plenković u sučeljavanja o korupciji šalje čovjeka kojega je Nikola Grmoja prozivao zbog afere Janaf, mi kao stranka više nemamo ozbiljnih kadrova i ljudi koji znaju elaborirati svoje stavove, a da to djeluje ozbiljno i relevantno, to je veliki problem o kojem nitko u stranci ne progovara, a taj problem stvorio je također Plenković koji slijepo prati savjete svojih suradnika s kojima ni pomlađivanje stranke nije proveo na adekvatan način, već se i u Vladi okružio ljudima koji nisu dio stranke, mladim menadžerima koji za sobom vuku repove, i koji ne daju nikakve rezultate, a to bi i njega, i stranku moglo skupo stajati”, zaključuje naš sugovornik.