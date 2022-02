PLENKOVIĆ JE SHVATIO DA JE PORAŽEN! Suradnici ozbiljno zabrinuti: On već neko vrijeme ‘ne liči na sebe’

Autor: Iva Međugorac

Potraga premijera Andreja Plenkovića za zamjenikom uhićenog ministra Darka Horvata izazvala je ozbiljne trzavice u vladajućoj koaliciji te silno razljutila predsjednika Vlade. Naime, kao što je poznato njegov prijedlog da Horvata zamijeni HNS-ov šef Stjepan Čuraj na sastanku koalicijskih partnera nije prihvaćen, a to se u Vladi i među našim sugovornicima bliskim premijeru protumačilo kao njegov prvi poraz.

”On je konačno shvatio s kime, i sa čime ima posla, osramotio se radi Čuraja, a ujedno i razbjesnio jer je shvatio da on više ne može odluke donositi samostalno, to je za njega težak i bolan udarac, osobito zbog okolnosti u kojima se nalazi”, tvrde naši sugovornici te dodaju da Plenković već neko vrijeme ne liči na sebe.

”Premijer se u tome svemu malo pogubio, s jedne mu strane sve teže idu sukobi sa Zoranom Milanovićem koji je preko njega postao najpopularniji političar, s druge strane su tu te ministarske afere, imate tu i dio ministara koji nisu u stanju provesti reforme koje se od njih zahtijevaju, a onda na sve to dodajte nerazumijevanje oporbe, kao i krizu s rastom cijena i vrlo ćete lako shvatiti da Plenković prolazi kroz najteže razdoblje u svojoj premijerskoj karijeri”, navode naši sugovornici te kažu da je učestalo ponavljanje HDZ-ovaca o tome kako su jaki i stabilni jasan pokazatelj toga da u njihovim redovima vlada kriza.

”Onaj tko je jak i stabilan to ne mora naglašavati, Plenkoviću su ruke vezane radi saborske većine, to su partneri shvatili i sada ga u njegovim redovima ‘buše’ u kriznom trenutku, ali i on sam snosi određeni vid odgovornosti za to, trebalo je ranije misliti na koalicijski potencijal, sve je ovo tek uvertira, što će biti za iduće parlamentarne izbore, s kim ćemo tada surađivati, ako se ova i ovakva situacija nastavi”, pitaju se naši sugovornici te kažu da i unutar samog HDZ-a počinju podijele koje također nagovještaju probleme za predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.