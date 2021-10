PLENKOVIĆ JE SAMO POGNUO GLAVU! Govorom tijela sve je otkrio! Što se događa s premijerom? HDZ-ovci su ozbiljno zabrinuti

Autor: Iva Međugorac

Iako ankete vrlo jasno ukazuju na to da premijer Andrej Plenković u Saboru nema konkurenciju, što je vidljivo iz rejtinga oporbenih stranaka, u HDZ-u priznaju kako predsjedniku Vlade nije svejedno zbog sve veće popularnosti njegova najljućeg rivala, predsjednika Zorana Milanovića. Ne samo da je predsjednik Republike odnedavno najpopularniji političar u zemlji, već Milanović prema posljednjim anketama može računati na 52 posto HDZ-ovaca koji podržavaju njegov rad.

Pita li se HDZ-ovce razlog za to je vrlo jednostavan. ‘’Milanović svojim izjavama popunjava prazan prostor na političkoj desnici koja se osula, on je izravan, vrlo drčan, karakteran, djeluje kao političar s vrlo čvrstim gardom, ne dopušta da mu se docira, a osim toga u zadnjih nekoliko mjeseci zaratio je s dobrim djelom onih koji desnici nisu simpatični od Puhovskog, do Sarnavke na dalje, nametnuo se kao vođa po pitanju Hrvata u BiH, i pored umjerenog, opreznog Plenkovića na kojem je velika odgovornost Milanović doista djeluje kao desničar’’, objašnjava naš sugovornik iz HDZ-a te napominje kako je Milanović dio simpatija javnosti osvojio svojim stavovima o pandemiji korona virusa.

‘’On o tome govori jako nonšalantno, poziva na nenošenje maski među cijepljenima, govori zapravo ono što dobar dio javnosti misli, ali njegove su ovlasti limitirane, Plenković si takvu retoriku ne može priuštiti, kada brojke počnu rasti, i kada problem nabuja, odgovornost nitko ne traži u predsjedniku, već u Plenkoviću’’, tumači naš sugovornik nadalje uz opasku da Plenkoviću doista teško pada Milanovićeva popularnost među HDZ-ovcima.

‘’To je dosta konfuzno, mi smo nedavno imali unutarstranačke izbore na kojima je Plenković potvrdio status neupitnog vođe stranke, ali on u sve to nikada nije do kraja siguran, on nikada nije imao prostora da unutar stranke stvori vlastitu mrežu, lojalnih mladih kadrova već je morao balansirati, pa je dobar dio tih lokalnih kapitalaca s kojima se ne slaže ostao na pozicijama, što naslućuje da Plenković bez obzira na dominaciju i stranačke izbore još uvijek ne vlada u cijelosti HDZ-om. Kada ga se nedavno pitalo za Milanovićev rejting on nije imao snage na to odgovoriti, netipično je pognuo glavu i govorom tijela pokazao da mu nije ugodno, iako je on naravno veliki retoričar pa je tu situaciju donekle verbalno uspio izvući’’, komentira naš sugovornik naglašavajući da premijeru u srazu s Milanovićem niz posljednjih događanja niti ne ide u prilog.

Slijedom toga, Milanoviću je morao popustiti kod imenovanja predsjednika Vrhovnog suda, a to popuštanje nije urodilo plodom jer je predsjednik otvorio novu frontu, oko brigadira Burčula, iako se prema tezama iz vladajuće stranke iza toga okršaja s ministrom Marijem Banožićem krije sukob oko popunjavanja diplomatskih fotelja.