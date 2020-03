PLENKOVIĆ JE RETORIČKI ZGAŽEN! Peternel za Dnevno: Ovo se ne pamti!

Sučeljavanju premijera i aktualnog šefa HDz-a Andreja Plenkovića te njegova glavnog izazivača Mire Kovača prikazano na RTL televiziji, za naš portal prokomentirao je analitičar Igor Peternel, kojega je pak iznenadio nastup bivšeg šefa diplomacije.

”Nikad nisam vidio da je Plenkovića neko tako retorički zgazio kao što je to večeras učinio Kovač. To pokazuje da je Plenković jak i nadmoćan samo kada se pripremi i kada ima mogućnost recitirati ono što želi i što je pripremio, to dobro radi, a na brisanom prostoru kada sam sebe mora braniti on reterira. Bio je vrlo loš, a samo sučeljavanje na rubu incidenta”, tvrdi naš sugovornik, koji vjeruje kako bi ovo sučeljavanje doista moglo utjecati na dio neodlučnih HDZ-ovaca, no ipak upozorava kako je za predviđanje finalnih rezultata potrebno poznavati odnose na HDZ-ovom terenu, kao i odnose u stranci.

”Ne znam kako su strukturalno povezani, i stoga se zapravo ne usudim prognozirati rezultate izbora, ali ovo sučeljavanje donijelo je određene simpatije Kovaču”, drži analitičar te napominje da bi u vrijeme pandemije koronavirusa ipak bilo bolje da je HDZ odgodio svoje stranačke izbore.

“Općenito, nije dobra stvar da se sada održavaju izbori, bilo bi bolje da su odgođeni jer je vrlo teško provesti pravedne izbore u izvanrednom stanju, dosta ljudi to motivira da glasaju za stabilnost u vrijeme kada strahuju za svoju egzistenciju”, tumači Peternel koji vjeruje kako je Kovač današnjim istupom dao vjetar u leđa i ostalim kandidatima iz svoje Opcije za promjenu, s posebnim naglaskom na Ivana Penavu, Davora Ivu Stiere te Milijana Brkića koji ionako ima utjecaj na HDZ-ovom terenu gdje i danas dominiraju njegove strukture.

”Onako kako se Plenković ponašao tako jedan premijer ne razgovara, posebno njegova retorika na kraju, ono ubacivanje hoćete li ga vi zaustaviti ili ja. Plenković nije kvalitetno odgovorio niti na jednu prozivku, koje se tiču rezultata izbora, kao niti na prozivke na račun svjetonazorskog zaokreta”, zaključuje Peternel, uoči neizvjesne i tijesne utakmice koja će po svemu sudeći odrediti smjer i budućnost HDZ-a.