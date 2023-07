Plenković je prijavljen Europskoj komisiji! Prvo pismo već mu je stiglo: Do kraja idućeg tjedna kreću novi problemi

Autor: Iva Međugorac

Više od 40 dana traje štrajk oko 7.000 pravosudnih službenika, što je pravosuđe dovelo pred slom. Potvrdio je to u više navrata i predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić, koji je baš zbog problema u ovom sustavu ušao u sukob s premijerom Andrejom Plenkovićem. Dobar dio HDZ-ovaca štrajkom u pravosuđu nije oduševljen, no oni bliski predsjedniku Vlade tvrde kako on nema namjeru, i ne može odustati radi toga što smatra kako bi njegovo odustajanje izazvalo lavinu novih zahtjeva, i moguće nove štrajkove.

Otišlo je predaleko

”Sada je sve to otišlo predaleko, da Plenković sada popusti postavilo bi se pitanje što je čekao do sada i zašto odmah ljudima nije podigao plaće. On se ovim odugovlačenjem definitivno doveo u nepovoljan položaj, premijer je ovime politički sigurno na gubitku, a posljedice za pravosuđe biti će nesagledive”, kaže naš sugovornik iz vladajućih redova koji i premijerove medijske istupe opisuje kao neprepoznatljive.

”Plenković se pred novinarima smije, odmahuje rukom, ali ostaje bez riječi, a to za njega nije karakteristično. Kao što odbija odgovoriti na konkretna pitanja o aferi u HEP-u, tako Plenković izbjegava odgovoriti na pitanja koja se odnose na konkretne posljedice štrajka u pravosuđu”, navodi naš sugovornik koji kao problem ističe i to što je Plenković umjesto u pregovore sa štrajkašima ušao u sukobe s Dobronićem, i to po svemu sudeći radi toga što je uvjeren kako iza štrajka u pravosuđu stoji predsjednik Zoran Milanović.

”Premijer možda može propitkivati Dobronićeve poruke, ali on je počeo gubiti kontrolu pa je počeo neprimjereno komunicirati što je vidljivo na primjeru toga što je Dobroniću poručio kako se ne ponaša normalno. Kako god da se Dobronić upozoravao on nije daleko od istine onda kada kaže da stanje koje traje više od mjesec dana nije održivo. Nije to teza koju zagovara samo predsjednik Vrhovnog suda već je to teza koju zagovara i većina odvjetnika i sudaca u zemlji, koji su zabrinuti i za ono što će se događati kada se štrajk stopira.

Obavještena Europska komisija

Problem zbog kojeg su u Plenkovićevoj stranci dodatno zabrinuti jest to što je o štrajku službenika koji je doveo do blokade i nefunkcioniranja pravnog sustava obavještena Europska komisija što možda i jest razlog radi kojega se u Vladi počelo progovarati o dodatku na plaću u iznosu od deset posto koji bi mogao riješiti ovaj kolaps u pravosuđu. No, kako tvrde upućeni Vlada ovaj rast nudi svim državnim službenicima i namještenicima koji su po trenutnim plaćama na dnu ljestvice po plaćama u državnoj službi, i to prema tabeli koju je napravila Svjetska banka.

Po toj tabeli upravo su pravosudni službenici najpotplaćeniji u državnim institucijama. ”Plenković razmatra opciju da svi koji su na dnu liste dobiju dodatak na plaću od deset posto, a onda bi se naredne godine kad na snagu stupi Zakon o plaćama u državnom i javnom sektoru pretočio u koeficijente, ali i oko toga će se teško dogovoriti jer pravosudni službenici i namještenici traže dodatak na plaću od 25 posto za pravosudne službenike i namještenike, a osim toga zahtijevaju da im se i dani provedeni u štrajku plate”, kaže naš dobro upućeni sugovornik iz Vlade te dodaje da bi Plenković ukoliko nešto ne poduzme do konca idućeg tjedna mogao imati problema i sa štrajkom u policiji jer su njihovi sindikati tim za štrajk već pripremili.

Da će Plenković zaista nešto morati poduzeti jasno je i iz pisma kojega je nedavno primio ministar pravosuđa Ivan Malenica kojemu se obratio glavni tajnik EPS-a Jan Willem Goudriaan koji je dao potporu zahtjevima SLSN-a za povećanjem plaće od 400 eura za pravosudne dužnosnike, a pored toga on je iskazao zabrinutost time što Malenica odugovlači s dogovorima, no ono što u HDZ-u vrlo dobro znaju jest to da Malenica s ovim odugovlačenjem nema ništa.









”On je zaista korektan ministar, ali kao i u svim ostalim štrajkovima do sada ne može Malenica ni bilo koji drugi ministar nekome dizati plaće, to je odluka za koju blagoslov daje Plenković. Nikome u Hrvatskoj to nije potrebno crtati, svi to znaju, i zato svi sindikalni šefovi i sindikati generalno nastoje zaobići ministre i sjesti na pregovore s Plenkovićem, jer svi oni koji su s Plenkovićem pregovarali i jesu postigli dogovore i ostvarili svoja prava”, zaključuje na koncu naš sugovornik iz HDZ-a.