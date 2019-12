PLENKOVIĆ JE PREUZEO KOLINDINU KAMPANJU: Ispravno je detektirao sve probleme, poduzeo korake, a sada predsjednicu vodi do novog mandata

Glas za Miroslava Škoru glas je za Zorana Milanovića, hladan kao špricer, usred kampanje za predsjedničke izbore ispalio je premijer Andrej Plenković, dižući na sve četiri konzervativce koji su u to doba naivno vjerovali da ovaj slavonski pjevač može realizirati svoje najave i pobijediti već u prvome krugu izbora. Onima koji su doista vjerovali Škorinim nerealnim najavama ovih dana vjerojatno nije dobro. Jer kada se sve zbroji i oduzme, Plenković je doista bio u pravu. Gotovo proročanski, tom je jednostavnom, ali dubokom rečenicom najavio ono što se dogodilo. Da se Miroslav Škoro nije kandidirao na predsjedničkim izborima, grebući po desnom biračkom bazenu, Hrvatska bi već u prvome krugu imala predsjednicu, HDZ-ovu kandidatkinju Kolindu Grabar-Kitarović. Desno krilo crnog labuda, svjesno ili ne, u drugi je krug kao relativnog pobjednika gurnulo SDP-ova Zorana Milanovića.

No, bez obzira na to kako će ovi izbori na kraju završiti, izgleda da je iz njih Plenković doista izašao kao pobjednik, jer upravo je najvažniji duel prvoga kruga predsjedničkih izbora bio onaj koji se vodio na desnom polju. U tom srazu, Škoro doista jest ostvario nekoliko povijesnih postignuća jer je kao osoba iza koje formalno nije stajala stranka osvojio više od 24 posto glasova, pobjedu je odnio u pet županija, a neke od njih su HDZ-ove utvrde. No, sav taj povijesni uspjeh nije bio dovoljan da uđe u drugi krug i detronizira Plenkovića, kao što je najavljivao na skupu u Lisinskom. Iako dio onih koji su na predsjedničkim izborima podržavali Škoru smatra da je njegov rezultat prvi korak prema ujedinjenju i osnaživanju desnice, takav scenarij bez HDZ-a malo je vjerojatan.

Početak je ovo teksta u najnovijem broju najprodavanijeg tjednika u Hrvatskoj, 7Dnevno, koji se nalazi na svim kioscima u zemlji. U analizi predsjedničkih izbora otkrivamo kako je Plenković u zadnji tren preuzeo kampanju Kolinde Grabar-Kitarović i okrenuo ju na pravi put. Plenković je detektirao da je glas za Škoru glas za Milanovića, Šeksovim metodama je umirio Škoru, inzistirao je na sučeljavanju, riješio problem Steve Culeja i sada Šeksovim metodama priprema borbu protiv Milanovića.

Osim velike analize predsjedničkih izbora, novi broj tjednika 7Dnevno piše i kako će nova stranka Miroslava Škore zapravo biti prvi pravi prirodni koalicijski partner HDZ-u u Saboru, a Guste Santini otkriva kako Vlada u tajnosti odustaje od uvođenja eura. Otkrivamo i kako je nova politika EU nalaže kako će države članice morati ukloniti lidere desnice.

7Dnevno je otkrilo i kako se potpredsjednica Europske Komisije nalazi usred velikog kulturnog skandala. Naime, Dubravka Šuica potpisala je autentičnost dva Picassa koji su navodno pronađeni u Dubrovniku iako nema nikakve osnove da garantira za njihovu autentičnost.

