PLENKOVIĆ JE POBJESNIO NA PENAVU! Ne piše mu se dobro! ‘Sve će se znati na vrijeme’

”Andrej Plenković je pobjesnio, to što Ivan Penava radi za njega je čisto kokošarenje, premijer naprosto više ne bira riječi i svjestan je da će se po hitnom postupku morati obračunati s njime.

Čovjek je pokazao da mu je stalo samo do vlastitog prosperiteta i političkog probitka. Sve ono što je pričao o stranci, o HDZ-u, o zločinima sada se pretvara u floskule, da mu je stalo do stranke onda bi poslušao volju članstva i primio se upravljanja Vukovarom”, tako izvori bliski premijeru Plenkoviću komentiraju posljednje priznanje vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave.

Naime, Penava je kazao kako vodi pregovore sa Domovinskim pokretom Miroslava Škore, a vezano uz zajedničko sudjelovanje na parlamentarnim izborima. ”Naravno da razgovaramo i o tome da ga se odstrani iz stranke, njegovo ponašanje je štetno, s pozicije člana HDZ-a, i HDZ-ova gradonačelnika, on na jedan način trguje foteljama. To je nedopustivo, neka izdađe iz stranke pa neka pregovara, bude pošten, ovo što radi nije fer”, uvjeren je naš sugovornik blizak Plenkoviću.

S druge pak strane izvori bliski Penavi ne vide problem u njegovim pregovorima te objašnjavaju kako ništa još nije dogovoreno. ”Penava komunicira sa svima, ne vidim zašto bi to bilo zabranjeno, sve će se znati na vrijeme, nema potrebe da se od toga radi velika pompa, ako procijeni i kad procjeni da je to nužno, sam će napustiti HDZ”, ističe naš sugovornik blizak Penavi koji bi prema izvorima bliskima Škori trebao bii nositelj njegove liste u petoj izbornoj jedinici.

No, i sam Škoro svjestan je što suradnja sa Penavom nosi. ”Penava mora razriješiti formalno-pravni status u stranci u kojoj se nalazi. Dok se to ne dogodi, ne bih ništa komentirao”, istaknuo je prije nekoliko dana Škoro, dok se u javnom prostoru sve intenzivnije progovara o tome da je Penava doista na korak do odluke, no da bi ona bila finalna potrebno je popratiti razvoj situacije s gradskim vijećem, gdje bi Penava u slučaju da se odluči napustiti stranku, mogao imati problema.