PLENKOVIĆ JE POBJESNIO! HDZ GRCA U AFERAMA: Spremaju se veliki rezovi

”Nismo se još oporavili ni od Žinića, naravno da Plenkoviću nije svejedno zbog Tušekove afere, to su skandali s kojima on nema nikakve veze, a koji se lijepe uz njega. Premijer je bijesan, ovakve afere uoči lokalnih izbora su bespotrebne, deplasirane i užasne. On je svjestan da se time ruši i njegov osobni, ali i stranački rejting, i po hitnom postupku smišlja se strategija kojom ćemo se od toga ograditi”, tim riječima naš sugovornik iz vrha HDZ-a opisuje serijal afera koje su vladajuću stranku potresle u zadnjih desetak dana.

Aferaška hobotnica zakotrljala se s gradonačelnikom Požege Darkom Puljašićem, nastavila sa sisačkim županom Žinićem, a onda je u javnost dospjela snimka na kojoj se čuje kako saborski zastupnik vladajuće stranke Žarko Tušek pokušava kupiti oporbenog zastupnika.

”Plenković je posebno ogorčen radi toga što Tušek spada u skupinu takozvanih mladih nada HDZ-a, on je trebao biti naš kandidat za krapinsko-zagorskog župana, s njim smo planirali ispisati povijest i po prvi puta pobjediti u toj županiji, sada se sve to izjalovilo, za HDz su takvi skandali bolni udarci”, kaže nadalje naš sugovrnik te napominje da je Tušek uistinu uživao veliko povjerenje ne samo premijera Plenkovića već i šefa Sabora Gordana Jandrokovića.

Uostalom radi toga i jest na ljetošnjim parlamentarnim izborima bio nositelj HDZ-ove liste u Krapinsko-zagosrkoj županiji. Tušek je inače svoju karijeru započeo družeći se sa zaboravljenim Ivanom Jarnjakom, no u HDZ se upisao dvijetisućitih, za svega par godina dospjeva na listu za lokalne izbore, a oni koji ga poznaju opisuju ga kao iznimno ambicioznog i probitačnog tipa što potvrđuje i njegova politička biografija. Vrlo se spretno i brzo penjao po stranačkoj hijerarhiji pa je tako jedno vrijeme bio predsjednik stranačke mladeži, zatim šef Županijske organizacije HDZ-a, a u sabornicu ulazi u mandatu bivšef šefa stranke Tomislava Karamarka koji je očigledno i prije Plenkovića prepoznao Tušekov politički potencijal.

Njegov potencijal mora da uz ostalo leži i u prijateljstvima s ministrima tako upućeni svjedoče kako je prilično prisan sa Zdravkom Marićem, ali i Olegom Butkovićem s kojim se nerijetko sastaje.