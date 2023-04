PLENKOVIĆ JE POBJESNIO! Banožiću su dani odbrojani: Već se spominje ime njegova nasljednika

Autor: Iva Međugorac

Dugo je premijer Andrej Plenković beskompromisno stajao uz svojeg ministra obrane Marija Banožića kada ga je rešetao predsjednik Zoran Milanović koji ga je u više navrata spasio od rekonstrukcije Vlade koju je Plenković provodio i u kojima doista jest kanio maknuti Banožića sa čela obrambenog resora znajući da s njime nisu previše oduševljeni ni u samom MORH-u, ni u vladajućoj stranci.

Nizao je Banožić i afere, a Plenković je stajao uz njega, kao što uostalom uvijek stoji uz svoje ministre, no s ovim je situacija specifična jer bi njegovim odlaskom premijer dao na važnosti Milanoviću potvrdivši da su sve njegove kritike upućene na ministrovu adresu bile ispravne. I nedavno, kada je Uskok napustila ravnateljica Vanja Marušić Mostovac Nikola Grmoja komentirao je da je Marušić pala jer je planirala otvoriti istragu protiv Banožića ne precizirajući o čemu se točno radi, iako i Milanović nerijetko spominje istrage na račun ovog mladog vinkovačkog HDZ-ovca koji je uživao veliku potporu svojeg stranačkog ogranka, ali ne i kompletnog slavonskog HDZ-a pošto je s njim u otvoren okršaj svojedobno ušao Ivan Anušić stajući u zaštitu kolege Dabre, koji je u međuvremenu napustio vladajuću stranku.

Plenković se ogradio od Banožića

”Pitajte njega, ja nemam ništa s time, sam će sve objasniti”, tim je riječima ovih dana Plenković komentirao Banožićevu obnovu kuće u Vinkovcima preko APN-a, a u HDZ-u su te premijerove riječi shvatili vrlo znakovito.





”Banožiću su dani odbrojani, premijer je to rekao između redaka ogradivši se od njegove afere. Sve i da ga ne makne, a vrlo vjerojatno hoće jer nezadovoljstvo u Vladi tinja iz ovog što je Plenković rekao zaključuje se da Banožić više nema njegovo povjerenje i da njemu ne trebaju suradnici i ministri zbog kojih će se u ovom predizbornom periodu provlačiti po medijima u negativnom kontekstu”, otkriva naš dobro upućeni sugovornik blizak predsjedniku Vlade te kaže da je Plenković već dugo svjestan Banožićevih nedostataka i propusta te da se zato nedavno počelo progovarati o tome da bi ministar policije Davor Božinović mogao preuzeti ovaj resor, posebice otkako je na utakmici viđen u Milanovićevom društvu.

”Milanović bi se s Božinovićem teško nosio, i njega bi teško kritizirao, uostalom ni Božinović nije zadovoljan svojom pozicijom u MUP-u” kaže naš sugovornik koji ujedno podsjeća da se Plenković već jednom crvenio zbog Banožićeva stana koji mu nije bio dovoljno velik.

Banožiću afera APN nije trebala

”Ovo što je napravio s APN-om pokazuje da je Banožić nezasitan, to se naprosto ne radi s ministarske pozicije, i nije u redu. Plenković to zna. Naravno da tu nema ništa što je nezakonito, Banožić zakonski na to ima pravo, ali jasno je da je ovo mjera koja je osmišljena da bi se pomoglo mladim obiteljima kako bi riješile svoje stambeno pitanje, Banožiću to ne treba pa on u Vinkovcima već ima stan od 90 m, i nije to sada trebao radit”, kaže naš sugovornik nadalje, dok s druge strane i imovinska kartica ministra obrane otkriva kako on mjesečno zarađuje 2.740 eura, dok njegova supruga mjesečno uprihodi nešto više od tisuću eura.

Nije nepoznanica da se Banožić u središtu skandala našao i onda kada se saznalo da si je kao ministar državne imovine dodijelio stan od 92 m2 u središtu Zagreba kojega se prema riječima zvižačice Maje Đerek uredilo prema ministrovim preferencijama, a on je pak tvrdio da mu je ta nekretnina potrebna zbog velike obitelji koja ga često posjećuje u Zagrebu, mada je usporedno s time uzimao tisuću kuna naknade za odvojeni život. Zbog svega toga Đerek ga je prijavila Uskoku, a Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa kaznilo kaznom u iznosu od 7.000 kuna.

Kao da mu ti skandali sami po sebi nisu dovoljni, Banožić je nastavio gramzljivo djelovati, a to se sve manje sviđa i HDZ-ovcima i njegovom šefu Plenkoviću koji je nakon saznanja za APN pobjesnio, zbog čega Banožić i jest hitro reagirao najavivši da je spreman odreći se APN-ove subvencije, no u vladajućim redovima drže da to nije dovoljno i da je šteta stranci i Vladi već učinjena zbog ministra koji se ionako nije snašao na čelu svojeg resora.