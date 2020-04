‘PLENKOVIĆ JE NA VRIJEME UPOZOREN!’ Smije li se šef HDZ-a upustiti u posljednji stranački obračun?

”On vam je nešto kao Gordan Jandroković na lokalnoj razini, čovjek za sve predsjednike, nevjerojatan transformator, lukavac koji vrlo dobro zna prepoznati tajming”, tako prijatelji i poznanici opisuju glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića koji je ovih dana uznemirio duhove ne samo u javnosti, i među poduzetnicima, već i u svojem HDZ-u.

”Nitko u stranci ne može vjerovati da se odlučio u ova nevjerojatno teška vremena trenirati strogoću i zatvarati restorane koji su radili po uputama Ministarstva turizma, time je naštetio cijelom HDZ-u, i mora priznati grešku, umjesto toga on se šepuri pred kamerama i pokušava opravdati svoje poteze, ali nas to ne iznenađujuće, jer je Mikulić takav tip političara, dužnosnika kako god hoćete. Nije sklon samokritici, a na taj se način bori za opstanak i očito mu dobro ide”, komentira naš sugovornik iz HDZ-a blizak premijeru Andreju Plenkoviću, koji nije pretjerano prisan s Mikulićem, ali zapravo ni sam ne zna što bi s njime.

”Mikulić u stranci slovi za kadar Milijana Brkića, ali mislim da je on Brkića nadrastao, i da je on taj koji kontrolira zagrebački HDZ stopirajući Plenkovićevim ljudima ulazak u tajb bitan ogranak, Plenković to sada nakon unutarstranačkih izbora namjerava promijeniti jer je vidio da s Mikulićem nema kompromisa.

Pa komromis je trebao biti upravo Državni inspektorat, dogovoreno je da on ide tamo na plaću od 17 tisuća kuna, a da se više neće kandidirati za šefa zagrebačkog ogranka, ali izgleda da ga je po tome pitanju preveslao pa je sada Plenković i radi toga ljut, on želi očistiti stranku od svih Brkićevih kadrova, a tu bi baš Mikulić mogao i nastradati, nevjerojatno je da mu je sam za to dao argument”, kaže naš sugovornik te priznaje da ga je Plenković pizvao na red, upozoravajući ga da nastalu štetu mora sanirati.

”Ne čini mi se da Mikulić sanira štetu, samo je produbljuje, ali Plenković je to dobrim djelom i sam kriv. Na vrijeme je upozoravan da Državni inspektorat ne može voditi netko tko je član stranke, a kada se odlučilo ponovno ga oformiti u startu se znalo da je ta fotelja rezervirana za Mikulića. On vam je i tada tjekom tog imenovanja pokazao svoj karakter. Kada su ga novinari kritizirali Mikulić im poručuje da ne vidi nikog boljeg od sebe za vođenje Inspektorata, i on to doista i misli”, komentira naš sugovornik te podsjeća da je Mikulić osobno radio kompletan zakon o Državnom inspektoratu.

”I kada je Jordanić koji mu je bio šef upozoravao da njemu Mikulić ne bi bio ni vozač, Plenković nije odustao od imenovanja, lobirali su za njega kad ga se prozivalo zbog potencijalnog sukoba interesa pošto je vodio kampanju Kolinde Grabar-Kitarović kao državni inspektor, i to isto stranci nije koristilo, ali tada je Plenković bio uz njega jer je okrenuo leđa Brkiću koji je posrtao. Plenković je sada svjestan da mora nešto poduzeti, ali on uvijek tapka u mjestu, nerijetko mu fali odlučnosti koju bi javnost cijenila, pa ne vjerujem da će tu biti nekih velikih promjena”, zaključuje naš sugovornik.