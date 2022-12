PLENKOVIĆ JE KAPITULIRAO! Završen je žestok obračun s HDZ-ovom desnicom: Preko njega su ga trebali rušiti

Autor: Iva Međugorac

Nakon debakla na redovnim, a onda i na izvanrednim izborima u Splitu kojim rukovodi Centrov Ivica Puljak, u gradskoj organizaciji HDZ-a odlučili su se na kadrovske promjene koje su se nastojale realizirati na unutarstranačkim izborima do kojih je došlo nakon što je donedavni šef te organizacije Vice Mihanović odstupio sa svoje pozicije. Ovih dana iz HDZ-a je obznanjeno da je njihova organizacija u gradu pod Marjanom dobila novo vodstvo pobjedom Tomislava Šute u drugom krugu izbora, u kojem je snage odmjeravao sa Andrijom Čaljkušićem.

Izbori koji su važni za Plenkovića

Iako je riječ o lokalnim stranačkim izborima, splitski izbori za HDZ-ovo vodstvo i premijera Andreja Plenkovića nisu bili nimalo beznačajni već se na njih gledalo kao na sukob između premijera i splitsko-dalmatinskog šefa HDZ-a Ante Sanadera, s kojim je Plenković baš zbog lošeg rezultata u Splitu zahladio odnose pa se jedno vrijeme govorilo da je Plenković spreman za njegovu eliminaciju, od koje je navodno odustao nakon što mu se Sanader izravno suprostavio.

I sada se u splitskom HDZ-u govori o sukobu dvaju utjecajnih lobija koji su odmjeravali snage na unutarstranačkim izborima, no napominje se kako se Plenković od svih tih događanja u ovoj organizaciji nastojao distancirati. ”Plenković je u ovoj splitskoj priči bio poprilično beznačajna figura. On se na ovu temu nije oglašavao, nije davao potporu ni jednome kandidatu, niti je bio u standardnom obilasku terena, odradio je tek jedan sastanak na kojem je kandidate upozorio na stranački imidž zahtijevajući od njih korektnu borbu”, otkriva naš sugovornik iz Splita te napominje da je u splitskom HDZ-u za ove izbore interes bio poprilično velik.





Čiji je kadar novi šef splitskog HDZ-a?

”Šute je direktor splitskog Vodovoda i kanalizacije, i on se smatra kadrom Andre Krstulovića Opare, bivši gradonačelnik Splita je sve do redovnih lokalnih izbora bio u korektnim odnosima s Plenkovićem, međutim oni su odnose zahladili nakon što je Plenković bez pogovora kao kandidata za gradonačelnika prihvatio Mihanovića. Opara je za sve to znao i prije nego što je izašlo u javnost zato se i je na vrijeme iz svega toga povukao.

Čaljkušić je s druge strane direktor Operativne službe u Čistoći, on se kandidirao u zadnji tren i njega u Splitu nazivaju kadrom Petra Škorića pa je samim time jasno da mu Plenković nije naklonjen, jer je Škorić eksponent takozvanog desnog HDZ-ovog krila koji je ujedno bio blizak s Brkićem”, navodi naš sugovornik te dodaje da novog šefa Šutu podržava i Ante Sanader, ali i Mihanović pa je njegovo imenovanje na predsjedničku poziciju svojevrsna potvrda izglađenih odnosa između Sanadera i premijera Plenkovića koji je kako za sada stvari stoje morao kapitulirati pred ovim utjecajnim dalmatinskim šefom svoje stranke.

Turbulentna borba za vlast u Splitu

”Šuta nije Plenkovićev kandidat, ali je njegov svjetonazor bliži Plenkovićevom nego Čaljkušićev, to je sigurno. U Splitu se vodila žestoka borba za prevlast, a Plenković je tu morao prihvatiti Sanaderovu potporu jer se govorilo da će se baš iz Splita preko Škorićeva kandidata pokrenuti unutarstranačka pobuna HDZ-ove desnice, i da će od tuda krenuti puč na Plenkovića koji nije imao drugog izbora nego prihvatiti ono što mu se nudilo”, govori naš sugovornik opisujući Šutu kao korektnog tipa i uspješnog direktora koji se za sada nije povezivao s nikakvim aferama.

”Ne može se reći ni da je Šuta klasični Sanaderov kadar, njih su se dvojica svojedobno ulazili u sukobe, ali se sve to sada saniralo. On je prije svega Oparin čovjek od povjerenja”, smatra naš sugovornik pa kaže da je splitski HDZ uoči stranačkih izbora prošao kroz ozbiljne turbulencije i sukobe zbog kojih su dva tabora podatke izbora dočekivala u odvojenim stožerima.

”Na terenu se vodila ozbiljna borba, i poprilično prljava kampanja uz podosta podmetanja, a sve je to zato što je situacija u našoj organizaciji godinama kaotična, splitski HDZ je zapušten, zbog toga i jesmo izgubili dvoje izbore, a ako se sada s novim vodstvom nešto ne promijeni to bi i za stranku na nacionalnoj razini moglo biti opasno jer je podjednako kaotična situacija i na razini županije u kojoj također sjedi mnoštvo nezadovoljnih članova koji Plenkoviću zamjeraju to što nije barem pokušao srezati Sanderov utjecaj. U županiji smo na posljednjim lokalnim izborima jedva sastavili većinu u Skupštini, a ako se ovaj trend nastavi i ako HDZ izgubi Dalmaciju onda nema govora o pobjedi na idućim parlamentarnim izborima“zaključuje naš sugovornik