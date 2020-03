PLENKOVIĆ JE GOTOV AKO NE USPIJE! Igra života: S ovime ne smije riskirati!

Sportskim rječnikom rečeno, igre u HDZ-u u punom su jeku. Stranka se podijelila na dva bloka, onaj Plenkovićev, i onaj njegova izazivača Mire Kovača, koji se bore za glasove članova HDZ-a, ali i za predsjedničku fotelju u svojoj stranci. Borba je to u kojoj pošteda nema, udara se ispod pojasa, ne propuštaju se prilike za poniženja i uvrede, a dok se dva najljuća rivala bodu kao ovnovi na brvnu, jednako burna bitka bije se i za nižerangirane pozicije.

Ivan Penava ne želi propustiti priliku života. Sad ili nikada, njegova je mantra koja, doduše, neodoljivo podsjeća na onu Škorinu, ali on za to ne mari, odlučio je iskoristiti svoju popularnost koja je neupitna i zasjesti na poziciju zamjenika predsjednika HDZ-a. Pozicija je to na koju Plenković gura ministra branitelja, Tomu Medveda.

Stier, Tolušić i Brkić pucaju pak na potpredsjedničke fotelje, gdje im konkuriraju Branko Bačić, Oleg Butković, Anušić i Zdravka Bušić. I baš kao što se uoči sportskih događanja dobar dio zainteresiranih zaputi u kladionice, i u HDZ-u vlada slično ozračje pa se među članstvom intenzivno raspravlja, pa i kladi, u potencijalne pobjednike.

”Kovač nema neke pretjerane šanse protiv Plenkovića, ali ne treba ga otpisati u startu. Treba vidjeti kako će se situacija odvijati nakon njihova sučeljavanja, no šanse za to imaju Penava, Brkić i Stier, koji će Plenkovića, ako i pobijedi, okružiti u predsjedništvu i time mu suziti prostor djelovanja. On će biti primoran svoju politiku prilagoditi tom takozvanom konzervativnom bloku, što svakako neće biti ugodno”, smatra naš sugovornik iz HDZ-a blizak Opciji za promjenu.

U Plenkovićevom stožeru od takvog scenarija ne strahuju, kažu da su upregnuli stranačku mašineriju i da situaciju drže pod kontrolom.

”Plenković će u potpunosti ovladati strankom, to mu je krajnji cilj, jer u suprotnom alternativna trojka koja uđe u predsjedništvo mogla bi ga blokirati, a uskoro i rušiti. Svi smo mi u HDZ-u toga svjesni, pa i on sam. Ne radi se ovdje samo o potpredsjednicima, već o svim stranačkim tijelima, pa i o temeljnim ograncima, koji će se buniti kada se izabere predsjednik stranke. To se radi glasovima delegata na stranačkom Saboru, koji bi se trebao održati 16.svibnja. Znači, onaj tko pobijedi na unutarstranačkim izborima, utjecat će i na Sabor, na kojem izaslanici biraju suradnike novog šefa, četrnaest članova predsjedništva HDZ-a, ali i nove čelnike na terenu. Dakle, ako Plenković ne uspije sada u startu ući u Predsjedništvo sa svojim ljudima, ne piše mu se dobro, u stranci će dobiti tvrdu oporbu, pa će se pretvoriti u fikus. Ako pak uspije sa svojim timom ući u Predsjedništvo, on je na konju. Ovladat će strankom i potpuno izdominirati, toga je svjestan, i zato ništa neće prepustiti slučaju, ali toga je svjestan i Kovač pa se zato i vodi ovako ljuta bitka”, zaključuje naš sugovornik.