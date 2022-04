‘PLENKOVIĆ JE FARBAO HRVATE U BIH!’ Raspudić otpustio kočnice i optužio Plenkovića: ‘On je odgovoran!’

Autor: Dnevno.hr

Saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić komentirao je posljednje sukobe Pantovčaka i Banskih dvora, aktualnu političku situaciju, odlazak u Jasenovac, kapo i zahtjev za pomilovanje.

“Ako dođe do pomilovanja, smatram da je to politička katastrofa. Tri su razloga zašto to ne bi bio čin milosrđa. Prvo, ono mora biti dragovoljno, a ne iz dužnosti ili pritiska (a već smo čuli da to Gotovina traži). Drugo, u činu milosrđa teološki gledano vi onom slabijem udjeljujete milosrđe, ali ovdje je pitanje tko je moćniji. Jesu li Perković i Mustač doista nemoćni starci na kraju života? Treće – za milosrđe i oprost važno je okajanje grijeha i želja za oprostom. Da je u Hrvatskoj provedena lustracija, da su se otvorili arhivi, da smo imali pokajanje, onda bi se moglo raspraviti jesu li dovoljno odslužili da ih se pusti da ostatak života provedu na slobodi. Zato je to politička igra i nije mi jasno kako je do ovoga došlo”, rekao je za N1.

Kaže da mu nije jasno zašto su cijelu priču pokrenuli generali te da to treba njih pitati.

“Šteta je već da umjesto da govorimo o više od dvije godine neobnovljenog Zagreba i hiperinflaciji koja dolazi, mi govorimo samo o ovome, to me smeta. Svatko ima područja svojih kompetencija i zasluga. Kao da Gotovina određuje tko će biti u napadu na Svjetskom prvenstvu, to nije područje njegove kompetencije. To mogu jedino obitelji žrtava Udbe, a oni to neće dok se proces ne rasvijetli”, rekao je.

Govoreći o korištenju Jasenovca za političke obračune napomenuo je: “Politički sam akter i boli me što smo sad svi u situaciji komentatora predsjednika Republike i Vlade, ali kad se razgrne taj niz uvreda, dva su razloga dovela do polemika – jedno je inicijativa za pomilovanjem, a drugo je ovo u BiH što je katastrofa, a o tome se ne govori, a to je da isteklo vrijeme za izmjenu izbornog zakona.”

Smatra da je premijer za to odgovoran: “Treba optužiti Plenkovića jer je godinu dana farbao Hrvate u BiH. Upozoravao sam da se bošnjačke strane nema volje, da Izetbegović glumata. Hrvatska je morala postupiti kao suverena država, raditi blokade, veta, žuljati partnere u EU-u, a umjesto toga su uljuljkivali Hrvate u BiH.”

“Jasenovac se koristi kao politički kapital gdje se prepucavaju tko je veći antifašist, a najmanje se govori o onome što je bilo prije 80 godina. Ovo je mučno gledati, bolje da nitko nije išao nego da se iz godine u godinu ovakve stvari gledaju. Most će ići idućeg tjedna na Mojsijev spomenik”, dodao je.

Ističe da je protiv zabrane simbola pa tako i pozdrava Za dom spremni: “To pokazuje koliko meritum njih ne zanima, nego se to samo koristi za politički utržak. Mi smo jasni oko toga – mi smo antitotalitaristi, a iz hrvatske povijesne prošlosti sve što je vodilo prema demokratskoj hrvatskoj državi, to ne može biti ni Pavelić ni Tito. Postoji nešto u semiotici što se zove reoznačavanje – za nas je neupitno označavanje u Domovinskom ratu, HOS-ov grb je za nas neupitan. Hoćemo li s druge strane zabraniti petokraku? Zabranom znakovlja bilo kakvog uvijek ga dijelom fetišizirate. Najbolja je edukacija i objasniti ljudima što se dogodilo da ne moramo biti zatočenici simbolike.”