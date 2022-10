PLENKOVIĆ JE DOVEO VELJAČINU PRIJATELJICU! HDZ-ovi desničari na nogama: To bi mu se moglo obiti o glavu

Autor: Iva Međugorac

Premijer Andrej Plenković sve učestalija je tema na konzervativnoj političkoj sceni i u takozvanom desnom krilu svoje stranke, u kojem se tvrdi da se Plenković i u HDZ-u i u Vladi okružio tipovima koji mu laskaju, i savjetnicima koji su daleko od demokršćanskih načela na kojima je utemeljena Hrvatska demokratska zajednica. Nedavno je Plenković u svoj savjetnički tim doveo Saru Lustig, kćerku pokojnog i nadaleko poznatog hrvatskog producenta Branka Lustiga, koja bi premijera trebala savjetovati za pitanja Holokausta, suzbijanje antisemitizma i odnose sa židovskoj zajednicom, što je također privuklo veliku pažnju u desnom krilu HDZ-a.

”Nemamo mi ništa protiv Lustig, ali zašto Plenković u svojem timu nema savjetnika s kojim će se konzultirati oko tema koje se odnose na branitelje, Domovinski rat, ratnu odštetu, stradanja u Vukovaru, vidite da Srbi dižu optužnice protiv naših pilota, generala, spominju stradalu djecu, pa zašto nitko od Plenkovićevih savjetnika ne spominje hrvatsku djecu koja su stradala u Domovinskom ratu’‘, pitaju se naši sugovornici koji smatraju da u Plenkovićevom timu samo general Damir Krstičević donekle ima doticaja sa desnom, konzervativnom i suverenističkom scenom.

”Lustig je bila suradnica Vesne Pusić, prijateljica je s Jelenom Veljačom, u Plenkovićevom timu je i Robert Kopal koji je zadužen za nacionalnu sigurnost, ali Plenković ni po čemu ne pokazuje što ga je Kopal točno po tom pitanju savjetovao pa pogledajte samo skandal u VSOA-i, teze o elementima terorizma na nedavnom prosvjedu u Zagrebu su također vjerojatno Kopalova zamisao”, komentira se među HDZ-ovcima nesklonima predsjedniku Vlade u čijem savjetničkom timu za unapređenje javnih politika sjedi Ivana Vukov, dok premijera za ekonomska pitanja savjetuje Zvonimir Savić.





”U tom savjetničkom timu je i Mate Granić, sve su to Plenkovićevi prijatelji i ljudi koji nisu nimalo kritični, malo je među njima onih koji su realni i onih koji će Plenkovića upozoriti na konkretne probleme, propuste, afere i kriminal, njemu to odgovara, ali to više nije prihvatljivo zbog pada rejtinga stranke i Vlade, Plenkoviću je potreban konkretan, osvježen savjetnički tim koji će mu jasno ukazati kako stvari stoje oko njega, ali on od takvih ljudi naprosto bježi i takve kritike ignorira, a to mi mu se moglo obiti o glavu”, zaključuje se u desnom krilu vladajuće stranke u kojem se sve otvorenije kritizira Plenkovića koji je sve donedavno bio uvjeren da u stranačkim redovima ne postoji nitko tko se usudi dovoditi u pitanje njegovu vladavinu i njegove odluke.