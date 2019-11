PLENKOVIĆ IZAŠAO PRED SINDIKATE ‘Ova Vlada učinila je jako puno za učitelje i radnike u državnom sektoru’

Autor: Dnevno

Sindikat hrvatskih učitelja i Nezavisni sindikat zaposlenih u Srednjim školama Hrvatske održao je danas “Prosvjed šutnje” na Trgu svetog Marka. Pred njih je, na iznenađenje svih izašao premijer, Andrej Plenković, javlja N1.

Upitan je li iznenađen reakcijom sindikata, koji su nakon njegova istupa šutke dignuli transparent pred njegovim licem, premijer je rekao da tu ne vidi nikakav problem. “To je sve demokratski, ne vidim ja tu nikakav problem”, rekao je Plenković. Ponovio je svoje ranije izjave, da je Vlada već dosad plaće povećala za 11,49 % i da će se s njihovom ponudom plaća učitelja podići za 18,3 %

“Svi učitelji će imati plaću veću za 18,3 % plus ova dva posto koja smo dali kao garanciju. To je praktički garantiranih 20 % u mandatu jedne vlade, plus porezne olakšice. Sve to skupa znači da je ova Vlada za učitelje, radnike u javnom i državnom sektoru učinila jako puno, a da pritom nismo slijedili politiku prethodnih vlada o zaduživanju. Svaki će učitelji u mandatu naše Vlade imati garantirano 20 posto veću plaću. To je bitno, to treba ponavljati”, rekao je Plenković.

Ponovio je i da se o koeficijentima ne pregovara između Vlade i sindikata, nego da se pregovara o temeljnom kolektivnom ugovoru, te granskom kolektivnom ugovoru “Dijalog je kontinuiran i stalan. Za koeficijente, budući da se ovdje radi o velikom broju ljudi, taj dio je 90.000 ljudi, stoga je volumen sredstava o kojima s radi veći. Meni je u interesu da djeca idu u školu, da ne gubimo kalendar rokova ne samo za nadoknadu, nego za maturu, praznike. Apeliram još jednom, prije svega na učitelje i profesore, na ravnatelje, roditelje i djecu. Nije dobro ne ići u školu, ako se želi ići naprijed, mora se učiti, da bi se učilo, mora se ići u školu”, rekao je Plenković.

Podsjetimo. izažavši danas ranije pred sindikate premijer je izjavio kako je važno znati da Vlada vodi dijalog sa sindikatima i da štrajk poštuju “Ova vlada je napravila više nego mnoge prije nas i da nema nekog nesporazuma, obrazovanje je važno, učenje je važno, učitelji i profesori su važni. Reforma koju provodimo je dobra i vodi tome da naši mladi budu konkurentni, bitno je da znate da Vlada vodi dijalog sa sindikatima, da poštujemo štrajk, ali želimo da i vi vodite računa da će plaća biti veća, pitanje koeficijenata je nasljeđe nekih ranijih vlada. Želim poslati poruku svima vama, a imamo dosta signala, da ovaj štrajk, koliko god ga poštujemo, treba uzeti u obzir i ovo što dosad radimo, pozivam vas na dijalog i na razgovor, koji će biti i danas. Mi smo otvoreni i za dijalog i za poboljšanje materijalnog stanja i ova vlada je pokazala da je ova vlada prijatelj i radnika i umirovljenika”





Sindikati prosvjed održavaju tišinom i nisu razgovarali s premijerom.