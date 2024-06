Plenković iz Bruxellesa žestoko opleo po Milanoviću: ‘Nakon toga se trebao pokupiti, ali nije’

Aktualni predsjednik Zoran Milanović konačno je objavio je kandidaturu za novi petogodišnji mandat na čelu države. Na upit novinara kada će objaviti kandidaturu za drugi mandat, Milanović je u srijedu ispalio: “Evo sad. Imam najviše znanja i iskustva”.

Trenutni predsjednik Republike Hrvatske je istaknuo i kako očekuje podršku SDP-a: “Trebat će mi, iz niza razloga, da me ne pokradu. Pitali ste me pa vam kažem bez suvišnih zašto. Imam najviše znanja i iskustva od svih mogućih kandidata, ali to naravno nikad nije presudno, ne mora biti ni sada, to su moji aduti i to je to. Ugodan dan”, zaključio je.

Nakon njegove objave o kandidaturi javili su se brojni političari, pa su tako njegove šanse između ostalih komentirali Jadranka Kosor i Oleg Butković. Na vijesti o kandidaturi osvrnuo se i Andrej Plenković, koji je trenutno u Bruxellesu, gdje se održava Vijeće EU-a.

Opleo po Milanoviću

Prvo se osvrnuo na teme koje su bile dio Vijeća EU-a: “Zadovoljni smo sastankom jer su navedene teme koje su Hrvatskoj bitne. Zato smo tu ostavili demografske izazove, pitanja daljnjih proširenja, zelene tranzicije, digitalne transformacije i posljedice ekonomske i energetske krize. Izgledno je da će se sve danas izglasati”, počeo je, prenosi N1.

Otkrio je i kako je jedna od važnih tema bila odluka o ključnim ljudima EU institucija. EPP je podržala Ursulu von der Leyen na čelu Komisije te Plenković smatra kako bi se to kroz dan sve trebalo realizirati. Otkrio je i kako bi na čelo Vijeća EU trebao doći nekadašnji portugalski premijer Costa, do bi mjesto visoke predstavnice za vanjske poslove trebala preuzeti estonska predsjednica Kallas.









Potom se dotaknuo Zorana Milanovića i njegove kandidature za novi predsjednički mandat:

“Očekivano. On je kršio Ustav i pokušao postati premijer, ali je teško poražen. I on, i Peđa Grbin koji je nestao nakon one presice kada su se pojavili njih dvojica. Sada utješno želi ponovno biti ono što je sada. Da je politički korektan, on bi se pokupio nakon teškog poraza i nakon kršenja Ustava, ali nije”, rekao je Plenković i dodao kako će HDZ svog kandidata dati nakon stranačkih izbora u srpnju.