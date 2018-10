Plenković impresioniran sam sobom: Otkrio je kako zadržati vlast

Nedodirljiv, takav dojam ostavlja premijer Andrej Plenković, protiv kojega uspavana oporba naprosto ne uspijeva pronaći adekvatnu mašineriju za rušenje. No, realno, nije Plenkovićev najveći problem oporba, štoviše, upravo suprotno, doima se kako je oporba predvođena SDP-om sama sebi najveći problem.

Plenkovićeve nedače kriju se u njegovim redovima, među konzervativnim predstavnicima HDZ-a, i onima koji svaku priliku čekaju ne bi li mu zaljuljali fotelju i ugrozili opstanak na vlasti. Vukovarski prosvjedi, prošli su prilično spokojno po prvog čovjeka Vlade, iako se ondje okupila ponajprije HDZ-ova biračka mašinerija, nezadovoljna radom HDZ-ovih institucija koje su trome u procesuiranju ratnih zločinaca. Bilo kako bilo, Plenković koji je od vukovarskog prosvjeda strahovao te ga na sve načina pokušao stopirati, taj je događaj preživio. A svjestan one da se osveta servira hladna, jasno je dao do znanja neposlušnom članstvu koje se zaputilo na prosvjed da će vidjeti koja je njihova sudbina te hoće li sankcija uopće biti. dok Plenković sanira domaće nedaće, u Francuskoj mu se nakon sastanka s Macronom dive, jer zamislite, čovjek koji je godine proveo upravo u toj državi, u diplomaciji tečno govori francuski jezik.

No, dobro upućeni tvrde da se Plenković baš tijekom tih svojih vanjskopolitičkih posjeta sam sebi divi te da kroz njih gradi svoju poziciju u stranci, svjestan da ga nitko na takav način ne može zamijeniti te da na tome polju rijetki imaju snagu kakvu on posjeduje. A snagu Plenković po svemu sudeći misli profilirati i kroz obračune s neistomišljenicima, pa se tako posljednjih tjedana Milijan Brkić ne skida s naslovnica, a upravo on predstavlja svojevrsnu, ako ne i najtežu kariku Plenkovićevoj liberalizaciji vladajuće stranke. Niz se afera nanizao oko Brkića, a dobro upućeni uvjereni su kako je gotovo nemoguće da Plenković nema prste u tome, no istodobno on sam nastoji ostaviti dojam da ga se sve priče simbolično zaokružene u aferu SMS ne tiču previše, on se sada koristi izlizanom frazom pozivajući da institucije odrade svoj posao, dok istodobno institucije ne poziva da se pozabave onim još atraktivnijim poslom nego li je ova izlizana Brkićeva afera, a riječ je o njegovoj ulozi u aferi Borg. Za to vrijeme on odrađuje posao koji će mu jamčiti da nesmetano vlada, nedavno je tako odradio izbacivanje Darka Milinovića iz stranke. Oni koji žele urušiti Plenkovićevu vladavinu očito udaraju iz krivog oružja, i obračunavaju se njime na ideološkoj razini, a to u ovom slučaju evidentno nije dovoljno snažno, barem ne za sada.