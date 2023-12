Plenković ima vremena do 15. prosinca: Problem će biti doista gadan

Autor: Iva Međugorac

Da se sve ovo sa prosvjedom seljaka događa u vrijeme SDP-ove vlade HDZ-ovci bi pričali potpuno drugačiju priču, uvjereni su u to nezadovoljni poljoprivrednici koji ako je suditi po riječima šefa Stožera za obranu hrvatskog sela Tomislava Pokrovca od svojih zahtjeva nemaju namjeru odustati. Kako i unutar samog HDZ-a uviđaju da nakon više od deset dana prosvjeda seljaci ne misle stati, u stranci se strahuje kako bi seljačka buna za HDZ i njihova šefa premijera Andreja Plenkovića mogla biti opasna u onoj mjeri u kojoj je braniteljski šator u zagrebačkoj Savskoj ulici bio opasan za tadašnjeg premijera Zorana Milanovića.

Plenković u sukobu s Pokrovcem

Umjesto da tenzije smiruje Plenković je svojim izjavama dodatno nadražio ionako nadražene prosvjednike poručivši da se među njima nalaze ekstremisti koji su im se pridružili u Kutini, a koji se spominju u izvješćima SOA-e. Na te se Plenkovićeve tvrdnje u razgovoru za N1 referirao Pokrovac tvrdeći kako kod njih nema ni ekstremista, ni politike.





”Ovaj prosvjed što se vodi, iza njega stoje Stožer i Sindikat hrvatskih poljoprivrednika”, naglasio je Pokrovac dodajući da tu nema prostora za manipulacije te da to žele srezati u korijenu. “Premijeru, ne dovodite u kontekst nikoga s nama, okanite se prljavog veša. Imate dovoljno svog prljavog veša i kriminala. O tome vodite računa, nas pustite na miru. Bolje dođite u Slavoniju i riješite ovaj problem jer imat ćete ljude nad glavom koje nikad nećete moći riješiti. To vas molim”, naglasio je vođa seljačke bune potvrdivši da među njima ima ljudi koji jesu članovi političkih stranaka, ali i onih koji su članovi HDZ-a.

“Ima i članova HDZ-a kod nas. Prema neslužbenim informacijama, zapaljeno je 1756 iskaznica HDZ-a. Što, trebao bih nekoga osobno legitimirati i pitati iz koje su stranke? Ima iz svih stranaka ljudi i po meni je to ok. Žalosno je da se neki moraju bacati u politiku kako bi znali kako se nešto rješava”, tvrdi lider Stožera čiji se prosvjedi šire po cijeloj zemlji i pretvara u veliku pobunu što Plenkoviću u ovo doba nikako nije po interesu.

Strah od prosvjeda

”Plenković još od štrajka prosvjetara strahuje od ulice i pobune građana, on zazire od prosvjeda i ovakvih skupova i sasvim sigurno nije ravnodušan na ove prosvjede seljaka”, tvrdi naš dobro upućeni sugovornik iz HDZ-a dok se među prosvjednicima nastavlja nezadovoljstvo kako premijerom Plenkovićem, tako i resornom ministricom Marijom Vučković.

”Njeno ministarstvo provodi mjere uništenja domaćih svinjogojaca. Nas politika ne interesira mi od ovoga živimo, i boli nas nepravda. U ovoj nevolji pogodovalo se Agroproteinci i braći Pivac kojoj je stvoren bazen jeftinog mesa, a mi se moramo nositi s ogromnom štetom koja je načinjena stočnom fondu, ali i kompletnoj hrvatskoj poljoprivredi”, kaže nam jedan od prosvjednika koji više od deset dana podržava svoje nezadovoljne kolege te dodaje da bi za hrvatsku poljoprivredu bilo kasno da je Vučković i jučer odstupila jer se naprosto ne snalazi sa svim problemima u kojima domaća poljoprivreda grca. ‘

‘Sve ove poruke koje se šalju iz Vlade nama daju do znanja da je Plenković odlučio potpuno uništiti hrvatsko selo i domaću proizvodnju, učiniti nas posve ovisnima i o uvozu, i o raznim korporacijama. Ministrica nije dorasla zadatku, a ako sada slome hrvatsko selo mi se nećemo oporaviti desetljećima”, smatra naš sugovornik koji drži da ovaj prosvjed koji je krenuo zbog afričke svinjske kuge više nije bunt samo onih koji se bave uzgojem svinja, već je zbog zanemarivanja poljoprivrednog resora u problemima kompletna Slavonija, Baranja, ali i cijela država.

”Sad koliko to ljudi razumiju, i žele razumjeti to je nešto sasvim drugo”, tvrdi naš sugovornik, dok se u HDZ-u pitaju je li moguće da će Plenković koji je u svoja dva premijerska mandata preživio bezbroj kriza sada na koncu svoju političku karijeru staviti na kocku zbog svinja i prosvjeda poljoprivrednika koji su u borbu za svoja prava, i svoj bolji položaj krenuli usred Plenkovićeve kampanje za treći uzastopni mandat.

Da bi prosvjed svinjogojaca doista mogao biti problematičan za premijera Plenkovića i njegov HDZ potvrdio je na N1 i analitičar Žarko Puhovski. Po njemu se ništa strašno neće dogoditi ako kolinje bude do 15.prosinca, ali ako ne bude do Božiće to bi onda za HDZ moglo rezultirati ozbiljnom štetom zbog koje bi se mogli odgoditi i izbori. ‘

‘Ako kolinje ne bude do Božića, problem će biti doista gadan i HDZ će morati odlagati izbore još malo dalje” rekao je Puhovski koji je podsjetio da je HDZ do sada iz desetak afera u kojima su u dobrom djelu bili krivi i odgovorni izašao neokrznut, a ovdje bi mogao stradati u aferi u kojoj nije kriv. ”HDZ je sad u defenzivi, a Plenković je iz bubrega reagirao kao zagrebački gospodičić – ja nikad nisam bio na svinjokolji, to me ne zanima. Ok, ali to nije pametno naglašavati u ovom trenutku”, kazao je Puhovski.