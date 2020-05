PLENKOVIĆ IMA SPASONOSNO RIJEŠENJE! Ovo je slamka spasa za najveću HDZ-ovu boljku

Koalicijski potencijal HDZ-a najveća je boljka premijera Andreja Plenkovića, detektirali su to i njegovi oponenti na unutarstranačkim izborima. Premda je tu stranačku bitku dobio, parlamentarni izbori neće biti ni izbliza lako bojište, jer kao što pokazuju sve iole relevantne političke ankete niti jedna druga politička opcija osim one Škorine ne prelazi izborni prag, pa će Plenkoviću u tom slučaju na raspolaganju biti dvije opcije, ili suradnja sa bivšim predsjedničkim kandidatom, ili velika koalicija, što bi u javnosti moglo negativno odjeknuti.

HDZ-ovci stoga već sada na sve strane zazivaju Škoru da im se pridruži, dok on zagonetno šuti formirajući svoj tim. Dok Škoro šuti u Plenkovićevom timu dosjetili su se nove ideje s kojom bi mogli pokušati povratiti koalicijski potencijal.

”Karamarko je to korektno odrađivao, on je na izbore išao sa širokom Domoljubnom koalicijom, Plenković to sebi ne može niti ima kako priuštiti, s HNS-om i Bandićem izaći na izbore to bi bio potpuni potop, i sramota, od toga ne bi imali nikakve koristi, ali zato ni ne treba ići na široku, nacionalnu koaliciju već ćemo se bazirati na lokalne koalicije, po pojedinim županijama, primjerice u Bjelovaru bi bilo dobro realizirati suradnju sa gradonačelnikom i HSLS-ovcem Darijom Hrebakom, to što bi koalirali s njim u toj izbornoj jedinici ne bi značilo širu koaliciju s njegovom strankom, a nama bi takve koalicije u nekim izbornim jedinicama mogle koristiti”, objašnjava naš sugovornik blizak premijeru.