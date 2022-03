PLENKOVIĆ IMA ROK DO PETKA! Hitno mora djelovati: Očekuje se veliki potres u Vladi

Autor: Iva Međugorac

Andrej Plenković ima rok do petka, tim se riječima u Vladi komentira neugodna situacija nastala nakon privođenja ministra Darka Horvata uz čiju se istragu veže i potpredsjednik Vlade Boris Milošević. Kao da ovaj dvojac sam po sebi nije dovoljan DORH je od Vlade zatražio pokretanje postupka protiv ministra rada Josipa Aladrovića pa je razumljivo da je kriza u vladajućim redovima na vrhuncu.

”Plenković do kraja tjedna mora odlučiti što će učiniti, prije svega mora u HDZ-ovim redovima pronaći kandidata koji je sposoban i koji je u stanju pomaknuti proces obnove s mrtve točke. Mi si u ovom trenutku ne možemo dopustiti imenovanje političara amatera, nama treba uhodan stručnjak, koji će na sebe preuzeti rizik, koji je u stanju komunicirati s predstavnicima medija i koji je i sam sposoban ublažiti ovu ogromnu krizu”, komentira naš sugovornik iz Vlade te tvrdi da je odugovlačenje s odabirom Horvatova nasljednika za Plenkovića iznimno riskantno.

”Nemamo što odugovlačiti, ako se do kraja tjedna nešto ne poduzme Plenković će se ubrzo opet naći na udaru oporbenih zastupnika radi sporosti u procesu obnove Zagreba i Banovine, koji ionako već na veliko kasne” smatra naš sugovornik te tvrdi da Plenković mora dobro promisliti što će učiniti s kontaminiranim suradnicima Miloševićem i Aladrovićem.

Javna percepcija

”Ne bi bilo loše da se odluči za širu rekonstrukciju Vlade, to bi bilo i osvježenje, i svojevrsna priprema za parlamentarne izbore. Odlazak Miloševića je nužan, ako se Plenković na to ne odluči riskira napade s desna. Osim toga on mora pokazati Pupovcu da njegova stranka nema poseban tretman u vladajućoj koaliciji, tu Plenkoviću nedostaje odlučnosti, to je njegova najslabija i najbolnija točka”, misli naš sugovornik te dodaje kako je nebitno što u ovom času misle Pupovac pa i sami Plenković.

”Problematična je javna percepcija, rejting nam je krenuo padati, to nikako i nipošto nije dobar znak, a osim toga, ne možemo očekivati da u ovako kritičnim vremenima Plenković vodi vladu i da strahuje od toga kada će po nekog od ministara doći policija, ako na to pristane, Plenković je sam potpisao svoj poraz. Jasno je da je on s Aladrovićem posebno blizak, ali se on radi stranke i radi javne percepcije Vlade do petka od toga mora ograditi, i ovu krizu okrenuti u svoju korist, sada kada je već poentirao na situaciji u Ukrajini”, zaključuje naš sugovornik.