Plenković ima frapantan plan: Tri su razloga zbog kojih će možda ostati u Hrvatskoj

Autor: Iva Međugorac

Dvojbe su ako se pita HDZ-ovce otklonjene- premijer Andrej Plenković je definitivno prelomio i odlučio se boriti za još jedan, treći uzastopni mandat na čelu Vlade. Zašto je tome tako u vladajućim redovima teško preciziraju, no kažu kako mu je namjera postati najutjecajniji i najdugovječniji političar na ovim prostorima i ući u povijest kao državnik koji je ostvario nešto što nikome nije pošlo za rukom te vladati duže od svih svojih prethodnika. Poprilično precizno Plenković je ovih dana dao do znanja da mu je u cilju osvojiti sve izbore koji ga očekuju u ovom superizbornom periodu, a u HDZ-u pak u tom kontekstu podsjećaju kako je na svim izborima pobjeđivala nekadašnja njemačka kancelarka Angela Merkel.

Plan da dobije sve izbore HDZ-u i Plenkoviću ipak će teško poći za rukom jer se koncem ove godine održava i prvi krug predsjedničkih izbora, a u vladajućoj stranci svjesni su kako će teško pronaći nekoga tko će biti u stanju konkurirati aktualnog predsjedniku Zoranu Milanoviću. Svjesni toga da ne mogu dobiti sve izbore u djelu HDZ-a smatraju da Plenković što prije mora otkriti svoj plan za parlamentarne izbore kao i da bi se oni trebali održati prije europskih izbora koji se kao što je poznato održavaju u lipnju.

”Plenković mora prelomiti, iako je to jako teška odluka. Već je sada jasno da bi HDZ mogao biti relativni pobjednik parlamentarnih izbora, a do europskih izbora za Plenkovića bi već bilo dobro da zna na čemu je i sa kime formira svoju buduću Vladu, a osim toga i mi u stranci trebali bi znati hoće li Plenković i ako ostane u trećem mandatu u hrvatskoj politici odraditi taj mandat do kraja”, kaže naš sugovornik iz HDZ-a.

U HDZ-u se razvijaju razne teorije

U HDZ-u dodaju da nije nemoguće da u slučaju ranijih odnosno travanjskih izbora Plenković nakon što posloži svoje kadrove u Vladu odluči zaputiti se na neku od pozicija u Bruxellesu gdje će se vodeće pozicije dijeliti možda i do prosinca. I o eventualnom Plenkovićevom odlasku nakon osvajanja mandata mišljenja su u HDZ-u podijeljena pa pojedinci smatraju kako Europska komisija od Plenkovića očekuje da treći mandat odradi do kraja kako bi se pod njegovom palicom do kraja proveo Nacionalni plan oporavka.

Upravo bi provedba Nacionalnog plana mogla izazvati buru reakcija u javnom prostoru jer ona uz ostalo podrazumijeva nastavak privatizacije, odnosno prodaje nestrateške državne imovine. Tu se uz ostalo radi i o ubrzavanju privatizacije smanjivanjem broja poduzeća od posebnog državnog interesa za trećinu. Shodno tome do konca ove godine na bubnju bi se trebalo naći oko 150 poduzeća od toga njih 25 u kojima državni udio vrijedi oko pola milijuna kuna kotira na burzu. Do konca 2026.godine na prodaju bi trebalo i još 35 poduzeća čime se predviđa privatizacija značajnog dijela državnog portelja.

Na popisu kompanija u kojima država ima vrijedne udjele, a kao one koje se nerijetko spominju zbog toga što bi se mogle naći na bubnju nalazi se Končar, Jadroplov, Đuro Đaković, ali i Podravka zbog čega su Plenkovića i ranije kritizirali oporbeni saborski zastupnici. Bilo kako bilo u svojem trećem mandatu Plenković bi trebao ako ništa drugo provesti reviziju liste strateških tvrtki, a osim toga u sklopu Nacionalnog plana govori se i o oporezivanju imovine, uvođenju poreza na nekretnine, o čemu već stidljivo progovara ministar Primorac, ali i o provedbi velike i sveobuhvatne reforme pravosuđa. Ono što HDZ-ovci također otkrivaju jest da bi iduća Plenkovićeva vlada trebala biti reformska jer su i to očekivanja koja od njega ima Komisija, no pitanje svih pitanja jest hoće li Plenković imati sa kime provesti reforme koje se od njega očekuju budući da je HDZ-ov kadrovski bazen poprilično iscrpljen, što je vidljivo i po broju ministara koji su do sada napustili Vladu.

Plenković se za sada nije ‘potrošio’

Osim toga Europska komisija od Plenkovića očekuje da se njegova vlada pozabavi državnim potporama poduzetnicima koje će dugoročno biti potrebno srezati na minimum za što će mu biti potreban vrhunski ministar koji će voditi gospodarski resor što sa Damirom Habijanom bez obzira na sav trud kojega za sada ulaže prema tezama iz HDZ-a ipak nije slučaj. Uza sve te planove premijer Plenković će ukoliko doista ostane na domaćoj sceni pod pritiskom Europske komisije biti primoran povesti ozbiljnu borbu s korupcijom, što se do sada pokazalo kao jedna od najvećih boljki njegove vlade i kompletne administracije, a zbog čega se brojnim premijerovim kadrovima bave europski tužitelji.









U svakom slučaju dio HDZ-ovaca u ovim europskim zahtjevima i nerealiziranim planovima vidi razloge radi kojih je Plenković počeo progovarati o ostanku u još jednom mandatu na čelu Vlade i države, pri čemu on za sada ne pokazuje da ga se kritike previše dotiču, iako dobar dio oporbe pa i analitičara tvrdi kako je Plenković potpuno odlijepio od stvarnosti. S druge strane Plenković za sada ne djeluje kao političar kojega su dva premijerska mandata potrošila, sam otvoreno najavljuje da se i za godinu dana vidi na istoj ovoj poziciji, koja je poprilično iscrpljujuća, čega su svjesni i u njegovom HDZ-u pa stoga i u tome vjerojatni leži razlog radi kojega po stranci razvijaju različite teorije o nastavku Plenkovićeve političke karijere koja mu je za sada donijela poziciju najutjecajnijeg političara na domaćoj političkoj sceni na kojoj bi Plenković doista mogao prerasti i u najdugovječnijeg vladara.