PLENKOVIĆ I STIER OBNOVILI PRIJATELJSTVO! ‘Ponovno komuniciraju, on s HDZ-om ide na izbore’

Svakom prosječnom promatraču aktivnosti na hrvatskoj političkoj sceni, jasno je da se kampanja za parlamentarne izbore zakuhala.

Jednako je jasno i da su u dvjema velikim strankama u punom jeku aktivnosti koje uz ostalo uključuju kreiranje saborskih listi.

Kada govorimo o HDZ-u evidentno je da se na tim listama neće pojaviti Miro Kovač, koji se na unutarstranačkim iuzborima kandidirao protiv Andreja Plenkovića. Mjesta nema niti za Milijana Brkića, ali će zato Plenković prostora dati svojem briselskom prijatelju Davoru Ivi Stieru, koji bi trebao biti jedan od kandidata u sedmoj izbornoj jedinici.

”Plenković mu nije previše zamjerio kandidaturu na unutarstranačkim izborima, jer je za razliku od ostalih kandidata bio umjeren. Osim toga Stier je dosljedan te s njime premijer kani osvajati glasove konzervativnih birača”, komentira naš dobro upućeni sugovornik. Dodaje da su Stier i Plenković odnedavno opet u kontaktu, premda neki u HDZ-u to obnavljanje odnosa sa šefom stranke Stieru zamjeraju, izvori bliski ovom bivšem šefu diplomacije tvrde da mu se nema što zamjerati.

”Ne bori se Stier za Plenkovića, njemu je interes stranke na prvom mjestu, on je za to jako zainteresiran, i voljan se angažirati, kontaktirao je s Plenkovićem, zatomili su nesuglasice, i zajedno idu na izbore. Ne može se Plenković Stiera odreći, niti je ikada rekao da će to učiniti”, zaključuje naš sugovornik.