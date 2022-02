‘PLENKOVIĆ I PUPOVAC POSTAJU HRVATSKI DOMOLJUBI, A GRBIN JE TOBOŽE JUGOSLAVEN!’ Vidović Krišto ima novu metu: ‘Unatoč crvenom kartonu, HDZ je betoniran’

Autor: Daniel Radman

Saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto osula je paljbu po agencijama za ispitivanje tržišta i medijima zbog, kako tvrdi utjecaja na birače. Prema njezinom mišljenju “anketari” u dosluhu s medijima kroje javno mnijenje pa u tome vidi razlog što HDZ sa 16 posto podrške birača upravlja Hrvatskom.

U objavi na Facebooku priložila je i sliku premijera Andreja Plenkovića s njegovim bivšim austrijskim kolegom Sebastianom Kurzom koji je, podsjetimo, odstupio upravo zbog manipuliranja anketama.

“Svaki mjesec, hrvatskoj javnosti serviraju se rezultati, navodno, znanstveno provedenih anketa o popularnosti političkih stranaka i političara, te o važnim društvenim temama. Po tim anketama ogromna većina hrvatskih građana smatra da vlada radi loše, ogromna većina hrvatskih građana smatra da je korupcija raširena i ogromna većina hrvatskih građana smatra da Hrvatska ide u lošem smjeru.

Unatoč nedvojbenom, jasnom crvenom kartonu vladajućoj strukturi, ti isti ljudi koji smatraju da Plenković i HDZ Hrvatsku ne vode u dobrom smjeru, po tim spornim anketama tobože daju potporu HDZ-u, te je HDZ „betoniran“ na 30 posto. Mogla bih sada navoditi niz velikih propusta anketara u Hrvatskoj, ali podsjetit ću samo na predsjedničke izbore prije više od 15 godina. Tada je kandidat Boris Mikšić prema anketama imao tek nekoliko posto, da bi na kraju završio s 19% potpore hrvatskih glasača.

Kako HDZ ima visok rejting a svaki dan se otkrivaju afere?

Anketama se dokazivo može utjecati na birače – kako na njihovu odluku za koga će glasovati, ali isto tako demotivirati ih da ne izlaze na birališta. Upravo to rade anketari u Hrvatskoj. Naravno, u dosluhu s medijima.

Razlog zašto HDZ može sa 16% birača upravljati Hrvatskom leži u tomu što mediji i anketne agencije manipuliraju i obmanjuju hrvatsku javnost. Jer, ukoliko ankete lažno prikazuju stanje, to djeluje demotivirajuće, pa čak i depresivno na prosječnog građanina. Jer, ljudi se pitaju „kako je moguće da HDZ ima visok rejting, a svaki se dan otkrivaju nove korupcijske afere, broj stanovnika dramatično pada, te je povjerenje u državne institucije na razini statističke pogreške!?“

Plenković i Pupovac postaju domoljubi, a Grbin je tobože jugoslaven

U prijevodu, ljudi nemaju povjerenje i preziru vladajuću strukturu – a istovremeno je simpatiziraju?! APSURD! Način kako se te ankete medijski obrađuju su ciljana manipulacija kako bi ogromna većina građana rekla „izbori nemaju smisla, jer, cijela je politika apsurdna – ljudi glasuju za vlastite zlostavljače.“

Na taj način umrtvite 55 ili 60% birača, a ostatak kroz povijesne, otvorene rane manipulirate, malo zaigrate na povijesne teme ustaše-partizani, te tim ciljanim manipulacijama, Plenković i Pupovac postaju hrvatski domoljubi, a Peđa Grbin je tobože jugoslaven – i tako dolazimo do izbornih rezultata koji su uzročnik hrvatske agonije. Međutim, ova situacija u Hrvatskoj nije nešto što se ne događa i drugim državama svijeta. Najbolji primjer jest afera austrijskog kancelara Sebastiana Kurza, koja se dogodila prije nekoliko mjeseci, a koja je rezultirala njegovim progonstvom iz političkog života, kako iz stranačkog, tako i upravljačkog, te kaznenim progonom osobe koja je radila ankete.









Pouzdano znam, a o tome me informiraju ljudi iz sustava, da su ankete u Hrvatskoj montirane. Ponekad je to primitivnim načinom prikazivanja lažnih rezultata, a vrlo često se protu-znanstvenim provođenjem samih anketa dolazi do ciljanih nerealnih rezultata. Kad se tomu pridoda da je to lažno prikazivanje osnova medijima za manipulativnu obradu i objavu, onda je to u svakoj uređenoj državi kazneno djelo.

Rješenje ovoga stanja je da ne prihvaćamo destrukciju i depresiju koju šire korumpirani mediji, i da puni odlučnosti i nade kažemo dosta vrijeđanju i nepravdi koju nam vladajuće strukture čine. Hrvatski narod ima prava, kao i drugi narodi u EU! Mi imamo pravo na istinu, uljuđenu i sređenu državu. Mi imamo pravo na državu u kojoj se zakoni poštuju i u kojoj nitko nije iznad zakona, te zakoni jednako vrijedi za sve. To pravo nam nitko ne može uskratiti, i zato ćemo i uspjeti”, napisala je.

Za očitovanje na navode zastupnice Vidović Krišto zamolili smo Udruženje za istraživanje tržišta Hrvatske gospodarske komore te ćemo njihovog odgovor objaviti čim ga zaprimimo.