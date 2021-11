PLENKOVIĆ I BEROŠ ZAJEDNO U BOLNICI: ‘Volio bih da smo i prije slušali oporbu oko borbe protiv pandemije, ali…’

Autor: Dnevno

Premijer Andrej Plenković i ministar zdravstva Vili Beroš posjetili su KB Dubravu gdje su razgovarali s ravnateljem Ivicom Lukšićem, te drugima iz užeg vodstva bolnice.

”Ključna poruka je upozorenje. Još jednom ukazujem da imamo dovoljno cjepiva”, rekao je premijer i dodao da bi se svi trebali cijepiti, pa i trećom dozom.

”Sve smo učinili da je cjepivo tu, cijepljenje će smanjiti preminule i zaražene. Onaj koji završi na bolničkom liječenju, zauzima mjesto onom drugom koji zahtjeva skrb”, istaknuo je Plenković.

Razlika između cijepljenih i necijepljenih

Lukšić smatra kako je jedini način da pozovu na cijepljenje.

”Vidite da je užas po ovim brojkama. Možda zvuči ocrtano, ali mi vidimo što znači cijepljenje. Primamo i cijepljene, uglavnom su to cijepljeni onim u drugom i trećem mjesecu. Unatoč tome što imunitet stari, smrtnost im je niža i rijetko dospijevaju do respiratora”rekao je Lukšić.

”Zahvalili smo zaposlenicima i ukazali da svatko ima odgovornost u ovoj krizi. Cijena necijepljena je dosta velika”, rekao je Beroš.

”Svaki krevet koji je dodijeljen COVID pacijentu, oduzima mjesto drugome tko boluje od bolesti i to moramo spriječiti”, istaknuo je Beroš i dodao da se trebaju nositi maske, držati do higijene.

“Volio bih da smo slušali oporbu”

Osvrnuo se i na izjavu Hasanbegovića da neće dolaziti u Sabor jer se krši “njegovo pravo da ima virus”.









”Njegovo pravo nije ugroziti život nekome drugome. Znamo kako se prenosi”, rekao je Beroš.

Što se COVID potvrda tiče, Beroš je rekao da se razmatraju nove ideje.

”U ovom trenutku nismo razmišljali o obveznom cijepljenju. Volio bih da smo i prije slušali oporbu oko borbe protiv pandemije, ali neću sada ponavljati. Brižno balansiramo i vodimo brigu i o psihološkim afektima”, zaključio je Beroš.

Donirali cjepivo

Plenković je rekao da su stalno apelirali da se treba cijepiti.









”Mi smo na zadnjoj sjednici 300.000 doza donirali. Imamo izvanredno požrtvovno osoblje, kao i što imamo cjepivo u izobilju. Zaokružili smo paket koji država treba dati. Odgovornost građana je da doprinos kolektivnom naporu”, rekao je Plenković.

”Nemamo luksuz birati, bitno je znati da su svi elementi potrebni. Ali baviti se aktivnostima koji mogu ugroziti živote treba izbjegnuti”, zaključio je Plenković te se dotaknuo izjave Hasanbegovića.

‘Mogu tražiti minutu u eteru, ali mogu i govoriti imbecilne izjave poput njega. Neka dođu vidjeti ljude koji isto kao on ima pravo zaraziti se. Ima šešir saborskog zastupnika pa misli da može lupati što želi. To je loše i to misli 99 posto Hrvata”, rekao je.