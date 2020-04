Osijek, 280420 Predsjednik Vlade posjetio je Osjecko baranjsku zupaniju. Na pocetku posjeta sudjelovao je na potpisivanju Ugovora na dionici poddionice B. Manastir - most Halasica na autocesti A 5. Na fotografiji: Andrej Plenkovic premijer Vlade. Foto: Vlado Kos / CROPIX

PLENKOVIĆ GA SE MORA RIJEŠITI: Veliki problem uoči izbora! Ovo je ključni potez za pobjedu

Uskomešala se hrvatska politička arena usred nezapamćene krize, no ne brine ni vladajuće ni oporbene više pandemija koronavirusa, već se polemika u uzavreloj areni vodi oko datuma parlamentarnih izbora. Oporbeni lideri drže kako bi Plenković u ovoj koronakrizi mogao inzistirati na tome da se izbori održe na ljeto, a ne na jesen kao što je to bilo ranije predviđano.

Takvo što u oporbenim redovima nazivaju nemoralnim i deplasiranim manipuliranjem izborima, koji bi se u slučaju srpanjskog roka održali u složenim uvjetima. No, da bi Plenković uopće došao do toga, on prvo mora sanirati nerede u svojem dvorištu. Iako je izbore za šefa svoje stranke nadmoćno dobio, golem uteg oko njegova vrata koalicijski su partneri s kojima ima nerazriješene odnose.

HNS će, kako se već može čuti iz njihovih redova, na nadolazeće izbore izaći samostalno, a i u HSLS-u se također pripremaju na podvig toga tipa. No ono oko čega Plenković najviše razbija glavu jest što će s Bandićem i njegovim žetončićima. Želi li pobjedu na izborima, Plenković će sa zagrebačkim gradonačelnikom morati definirati pa i razriješiti odnose, jer u glavnom hrvatskom gradu stanje je najblaže rečeno kaotično.

Bandić u narednim mjesecima neće biti u mogućnosti isplaćivati pune plaće djelatnicima Holdinga, a upitno je hoće li za plaće uopće i imati, Holdingu naime fali skoro tri milijarde kuna, a štetu koja je ondje nastala trebala bi sanirati država. Kada se raspusti Sabor, Plenkoviću će Bandić definitivno postati problem, a oči zagrebačke javnosti uprte su ka Vladi i po pitanju sanacije štete uzrokovane potresom. Vlada će taj dio posla morati preuzeti na sebe, a na tome bi Plenković mogao i poentirati ukoliko građanima zajamči obnovu njihovih razrušenih domova. Zagrebačke izborne jedinice odlučujuće su za pobjedu na parlamentarnim izborima, pa će se Plenković u što kraćem roku morati izboriti za svoju poziciju s Bandićem i njegovim žetončićima.