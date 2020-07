PLENKOVIĆ ĆE ŠOKIRATI HRVATSKU! Otkriveni planovi za jesen: Ovo nitko ne očekuje

S početkom jeseni Hrvatskoj bi trebao stići prvi novac iz novog instrumenta EU sljedeće generacije, za oporavak i otpornost nakon pandemije korona virusa, prema kojem je Hrvatskoj namjenjeno 9,4 milijarde eura.

Hrvatskoj je uz to na raspolaganju preko 12,6 milijardi eura kroz višegodišnji financijski okvir, točnije kroz europski proračun za narednih sedam godina. ”Bit dogovora za Hrvatsku sažet je u jednoj brojci – 22 milijarde eura koje su nam na raspolaganju iduće četiri, odnosno sedam godina. Naša tiha ambicija bila je da dobijemo dvostruko od 10,7 milijardi eura iz prvog financijskog okvira. To je poluga za ulaganje, za razvoj infrastruktura, za reforme. Mi s ovakvim alatima moramo biti ne samo među najrazvijenijima u Europi, nego i u svijetu”, poručio je Plenković hvaleći se svojim europskim uspjehom.

No, jasno je dao do znanja da taj novac iziskuje donošenje plana oporavka koji bi se trebao skovati u suradnji s Europskom komisijom, no neće biti dovoljno plan staviti na papir, Europska komisija od Hrvatske očekuje provedbu planova. Plenković zato u suradnji sa svojim novim suradnicima najkasnije do studenoga mora Europskoj komisiji predstaviti prve planove koji bi se zatim trebali usvajati najkasnije u travnju naredne godine. Ono što Europska komisija očekuje od država kojima je isplatila pomoć jesu reforme, što znači da će Hrvatska morati voditi borbu za održivi razvoj, očuvanje radnih mjesta, ali i osiguranje likvidnosti malim i srednjim poduzećima. Svjesni su toga u Plenkovićevoj vladi pa tako otkrivaju kako će nastaviti s digitalizacijom javne uprave, osim toga, reforme će ići u smjeru zdravstva u kojem će se smanjivati troškovi, ali i liste čekanja. Plenković je sam uoči sastanka u Bruxelesu najavio da će smannjiti broj lokalnih dužnosnika i broj općina, što je također jedna od nužnih reformi, spominje se tu i neefikasno tržište rada, nerazvijena željeznička i neujednačena prometna mreža, ali i sporo te nevjerodostojno pravosuđe pa i visoki parafiskalni nameti te loše gospodarenje otpadnim vodama, kao i energetska neefikasnost. Sve u svemu puno posla, ali očito i puno novca.